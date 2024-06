Capitão dos EUA, Christian Pulisic: ‘Jogo das nossas vidas’ com o Uruguai

ATLANTA — Os homens dos Estados Unidos estão em uma posição precária na fase de grupos da Copa América 2024 após uma derrota por 2 a 1 para o Panamá na quinta-feira no Estádio Mercedes-Benz.

Os americanos provavelmente precisarão derrotar o Uruguai, seu adversário com melhor classificação no Grupo C, na segunda-feira, em Kansas City, para avançar sem ajuda externa.

O capitão dos EUA, Christian Pulisic, disse que essa é uma luta para a qual sua equipe está pronta.

“Temos que ir e representar nosso país com paixão e orgulho”, disse Pulisic. “Temos que jogar o melhor jogo das nossas vidas e pronto. Queremos ir, queremos vencer e queremos continuar nesta competição”.

O jogo de quinta-feira contra o Panamá começou mal para os Estados Unidos quando o atacante Timothy Weah foi expulso por um golpe na parte de trás da cabeça de um adversário em um incidente longe da bola. Os americanos se esforçaram para defender pelos mais de 70 minutos seguintes.

Houve alguma esperança imediata, no entanto. Folarin Balogun colocou os EUA na frente quatro minutos depois, com um chute sublime que acertou no canto superior, mas o Panamá empatou com César Blackman quatro minutos depois.

O técnico principal da seleção masculina dos EUA, Gregg Berhalter, fez três mudanças no intervalo — incluindo no gol, com Ethan Horvath substituindo Matt Turner, que sofreu uma lesão na perna no início do primeiro tempo — e os americanos se posicionaram e defenderam em um 5-3-1, jogando para preservar o empate.

A tática funcionou principalmente – até os 83 minutos, quando o substituto do segundo tempo, José Fajardo, derrotou o zagueiro americano Cameron Carter-Vickers – um dos substitutos de Berhalter no intervalo para mudar para uma defesa de cinco – para uma bola a seis metros do gol .

“Tudo se resume a um momento”, disse Berhalter sobre o desempenho do USMNT no segundo tempo. “Quando você olha para as estatísticas, você olha para as chances que nós desistimos, foi realmente apenas aquele momento. O cara tem uma visão aberta, e nós não lidamos muito bem com a primeira bola, nós não lidamos muito bem com a segunda bola, e então [there’s] muito espaço entre nossos zagueiros na cruz.

“Mas, além disso, estamos falando de uma produção muito, muito pequena do Panamá e de um esforço realmente tremendo dos caras que chegaram lá, trabalharam uns pelos outros, mantiveram a forma e seguiram em frente.”

O Panamá ficou reduzido a 10 jogadores aos 88 minutos, quando Adalberto Carrasquilla foi expulso por uma investida imprudente sobre Pulisic que causou um empurrão e deu aos americanos uma cobrança de falta em posição perigosa. O Panamá cometeu 19 do total de 23 faltas na partida e recebeu três dos cinco cartões amarelos.

Entre essas faltas estava um duro desafio para Turner aos 12 minutos, que envolveu uma colisão na parte inferior do corpo antes de Turner cair desajeitadamente sobre seu ombro. Berhalter disse em determinado momento após a partida que “não iria morder aquela conversa” sobre o árbitro central Ivan Barton, mas o técnico dos EUA expressou confusão por não ter havido um cartão amarelo emitido para o Panamá na jogada que acabou prejudicando seu Não. 1 goleiro.

“Conversamos antecipadamente sobre as tendências deste árbitro e sabíamos do que ele é capaz e, para ser honesto, acho que fizemos o que ele queria”, disse Berhalter.

Turner se recusou a falar com a mídia após o jogo, a não ser para dizer que estava bem enquanto caminhava cautelosamente. Berhalter disse que Turner seria avaliado pela equipe médica mais tarde na quinta-feira à noite.

A seleção masculina dos EUA perdeu para o Panamá na disputa de pênaltis na semifinal da Copa Ouro do ano passado — embora com um time com presença predominante na MLS — e também perdeu fora nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2021. A derrota de quinta-feira para o Panamá foi a primeira em solo americano desde a fase de grupos da Copa Ouro de 2011.

A última vez que os EUA perderam uma partida competitiva em casa depois de marcar primeiro foi também na Copa Ouro de 2011, na final contra o México.

Após o jogo, os jogadores da USMNT reconheceram unanimemente o óbvio: o cartão vermelho precoce de Weah mudou o jogo. Eles também disseram que Weah reconheceu seu erro e que aprenderia com ele. (Os regulamentos do torneio impediram que Weah estivesse disponível para a mídia após o jogo.)

O meio-campista Tyler Adams, que foi titular e jogou o primeiro tempo novamente em suas primeiras partidas consecutivas desde a Copa do Mundo de 2022, disse que a derrota foi uma experiência de aprendizado para o time.

“Você pode tirar muito daquele jogo”, disse Adams. “Foi uma ótima experiência para nós, e acho que provavelmente olharemos para aquele jogo como uma espécie de réplica do que enfrentaremos neste. Obviamente, o Uruguai é um time muito bom. Sabemos que precisaremos estar no nosso melhor, mas no final do dia podemos competir quando temos 11 jogadores em campo. Vai ser um jogo completamente diferente.”

O Uruguai não é matematicamente uma vitória obrigatória para a seleção dos EUA, mas qualquer coisa que não seja uma vitória deve tornar o avanço para a fase eliminatória difícil e potencialmente impossível. Os EUA precisariam de ajuda do outro jogo do grupo nesse cenário. O Panamá está empatado em pontos (3) com os EUA no grupo indo para a última rodada, mas tem uma diferença de gols inferior.

O Panamá será o favorito contra uma seleção da Bolívia que não vence fora de casa há nove anos, e uma vitória do Panamá forçaria os EUA a derrotar o Uruguai.

“Não sinto pressão para isso”, disse Pulisic. “[It’s] assim como todos os jogos. Se uma vitória contra o Uruguai é o que precisamos, então é isso que temos que fazer. Temos o privilégio de estar nesta posição e ter a oportunidade de representar o nosso país. Sinto-me sortudo por participar de jogos como esse, então estou animado com isso.”