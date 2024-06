Capitão mexicano da Copa América 2024, Edson Alvarez, afastado devido a lesão

O capitão do México, Edson Álvarez, perderá o restante da Copa América após sofrer uma lesão no tendão da coxa esquerda, confirmou o jogador da seleção masculina na terça-feira.

“Infelizmente, minha participação na Copa América chegou ao fim”, dizia uma postagem nas redes sociais do meio-campista do West Ham United, que afirmou que manteria uma função fora de campo. “Mas também queria que vocês soubessem que tomei a decisão de permanecer no time até o fim.”

Alvarez, de 26 anos, saiu mancando da estreia da Copa do México contra a Jamaica no último sábado, depois de cair no chão e apertar o tendão da coxa esquerda após um contra-ataque do adversário no primeiro tempo.

Apesar de El Tri vencendo o jogo por 1 a 0 graças a um gol de Gerardo Arteaga, o resultado seria agridoce para o técnico Jaime “Jimmy” Lozano e seus homens, já que agora estão sem um líder importante.

Na terça-feira, Lozano observou que a possibilidade de perder o jogador por lesão “seria um duro golpe” para a seleção nacional.

Em seu lugar, o técnico disse que César Montes, zagueiro do Almería, de 27 anos, assumirá agora a braçadeira de capitão.

A lesão de Edson Álvarez é um duro golpe para o México. Carmem Mandato/Getty Images

“Agora é a vez do César ser capitão, e acho que ele também vai nos ajudar muito”, disse Lozano.

“O mesmo com Júlio [Gonzalez]João [Vasquez]gosto de ver o futebol um pouco de trás para frente e acho que são as pessoas que têm um pouco mais de estabilidade.”

Dependendo do resultado da outra partida do Grupo B entre Equador e Jamaica, tanto México quanto Venezuela buscam potencialmente garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa com uma vitória na quarta-feira.

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo B será encerrado com o México enfrentando o Equador e a Jamaica enfrentando a Venezuela no domingo.