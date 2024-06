Carlos Alcaraz está pronto para ser a próxima estrela do tênis

PARIS – Nunca houve perigo de a “Marcha Real” voltar a hibernar aqui no Aberto da França. O hino nacional da Espanha foi tocado após cada uma das 14 vitórias de Rafael Nadal em simples e ressoou novamente no ar fresco da noite parisiense no domingo, após a vitória épica de Carlos Alcaraz em cinco sets sobre Alexander Zverev. Foi o terceiro título de Grand Slam de Alcaraz, depois de conquistar o título do Aberto dos Estados Unidos em 2022 e depois de Wimbledon no ano passado.

Tendo crescido nas quadras de saibro da Espanha, Alcaraz parecia o herdeiro mais óbvio do trono de Nadal. Ao conquistar a Coupe des Mousquetaires, ele se juntou a um clube de elite, tornando-se o sétimo homem a vencer um Grand Slam nas três superfícies. Mas o que é assustador? Ele é o mais jovem, aos 21 anos, a conseguir isso.

“Ele é melhor que Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic aos 21 anos”, disse o analista John McEnroe. Ele fez essa afirmação antes do início da final na quadra Philippe-Chatrier, e o que se seguiu nas 4 horas e 19 minutos seguintes foi uma exibição de resistência, variedade de chutes e exame de consciência. Zverev seguiu atrás de Alcaraz, mas no final Alcaraz venceu por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. O hexacampeão do Aberto da França, Bjorn Borg, entregou o troféu ao Alcaraz, o bastão passado para a geração seguinte.

“Ganhar um Grand Slam é sempre especial”, disse Alcaraz após a partida. “Ganhar o primeiro em cada Grand Slam é sempre super especial. Mas em Roland Garros, conhecer todos os jogadores espanhóis que venceram este torneio e poder colocar meu nome nessa lista incrível é algo inacreditável.[ed] sobre… desde que comecei a jogar tênis, desde os cinco, seis anos.”

Quando Alcaraz era jovem, costumava correr para casa depois da escola e pedir aos pais que ligassem a televisão para poder ver Nadal em Roland Garros. Os seus pais estiveram presentes para testemunhar Alcaraz erguer o troféu, uma jornada que se completa, ficando no mesmo lugar onde o seu herói o tinha feito em 14 ocasiões anteriores. Nadal estava observando de longe e elogiou. “Parabéns Carlos por esta imensa vitória!!!! Grande!!!! Muito feliz pelos seus sucessos!!! Vamos!” Nadal postou em espanhol no X.

ALCARAZ costumava horas de estudo e horas de filmagem dos grandes nomes. Ele assistiu Djokovic em quadras duras, Federer e Andy Murray em quadras de grama e Nadal no saibro. Ele teve a vantagem de poder aprender com aquela geração, inspirado e motivado em igual medida.

“Sempre quis ser um dos melhores jogadores do mundo”, disse ele após a vitória na semifinal. “Se quero ser um dos melhores jogadores do mundo, tenho que ser um bom jogador em todas as superfícies, como Roger fez, Novak, Rafa, Murray. Os melhores jogadores do mundo tiveram sucesso em todas as superfícies.”

Um dia, a próxima geração irá estudá-lo. Aqueles que ainda jogam têm inveja de seu talento. “Ele é um tenista muito completo para a sua idade, com muito poucas fraquezas”, disse Nadal sobre Alcaraz no início deste ano. “Na idade dele eu tive um saque pior, um voleio pior, um backhand pior, tive muitas coisas piores do que ele na idade dele.”

Desde que Alcaraz entrou em cena, esperavam-se grandes coisas. Ele tinha um conjunto de habilidades incrível, o que significava que ele poderia desafiar em diversas superfícies. Sua primeira participação em Roland Garros foi em 2020, mas caiu nas eliminatórias para Aleksandr Vukic. Um ano depois, ele chegou à terceira rodada, mas perdeu em três sets para Jan-Lennard Struff.

Em 2022, ele foi derrotado por Zverev nas quartas de final. Mas três meses depois, Alcaraz venceu o seu primeiro Grand Slam em Nova Iorque. No Aberto da França de 2023, Djokovic o despachou em quatro sets, com Alcaraz sofrendo de cólicas debilitantes. Mas então ele venceu Wimbledon um mês depois, apenas em seu quarto torneio na grama.

Quando 2024 chegou, ele pegou as lições coletivas de cada experiência e juntou tudo para construir essa jornada notável. Alcaraz chegou a este torneio com problemas de lesão. Uma lesão problemática no braço direito o fez perder a maior parte das tacadas na quadra de saibro. Ao chegar a Paris, ele usava uma capa protetora no braço; seu forehand, como ele mesmo admitiu, não estava funcionando 100%. Mas sua autoconfiança é tamanha que ele construiu forma física e confiança ao jogar na chave principal.

Alcaraz chegou ao Aberto da França com problemas de lesão – mas rapidamente provou que isso não afetaria seu torneio. Imagens de Tim Goode/Getty

Ele derrotou JJ Wolf no primeiro round e depois precisou de quatro sets para superar o qualificador Jesper de Jong no segundo round. Foi depois desse teste que ele disse que se sentiu confortável em soltar o chicote completo de seu forehand. Seb Korda, Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas foram todos eliminados em dois sets, mas então veio o confronto de grande sucesso com o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, nas semifinais.

Tanto Sinner como Alcaraz sofreram com cólicas. Alcaraz fez o possível para proteger Sinner e conseguiu passar em cinco sets. Ele aprendeu com a partida de Djokovic como lidar com isso.

“Vou dizer que sou mais forte mentalmente [than 2023]. Eu sabia como lidar com essas situações”, disse Alcaraz. “Eu sabia que as cólicas iriam [go] embora se eu ficar lá. Eu sabia que provavelmente teria que esclarecer os pontos [shorter]. Então eu sabia muito melhor como fazer isso este ano do que no ano passado.”

A essa altura da conferência de imprensa, Alcaraz já tinha verificado o seu telefone. Ele viu que se tornou o jogador masculino mais jovem a chegar à final do Grand Slam nas três superfícies. Ele sorriu ao lembrar disso, dizendo: “quebrar novos recordes é ótimo”.

SEMPRE FOI O objectivo de Alcaraz era ser dominante em todas as três superfícies, mas ainda precisava desse troféu indescritível para garantir o seu lugar entre o panteão dos grandes. Para isso, ele precisava superar Zverev.

Zverev estava jogando um dos melhores tênis de sua carreira. Ele também conhece bem este lugar, tendo chegado à semifinal do Aberto da França nos últimos quatro anos. Ele estava desesperado para conquistar o primeiro título de Grand Slam, depois de cair na fase final do Aberto dos Estados Unidos de 2020.

Esta seria uma final decidida por pequenas margens – às vezes depende de quem consegue encontrar outro nível no set final.

A partida de domingo durou 4 horas e 19 minutos, tornando-se a segunda final masculina mais longa do Aberto da França desde o início da Era Aberta em 1968. Foto AP/Aurelien Morissard)

Foi Alcaraz quem começou melhor dos dois, vencendo o primeiro set por 6-1. Ele então quebrou no segundo, mas seu jogo desmoronou, Zverev aproveitando os erros para vencer cinco jogos consecutivos e vencer o segundo set por 6-2. Alcaraz disse depois que estava tentando esconder de Zverev o quão nervoso estava. Mas o mesmo padrão aconteceu novamente no terceiro set, Alcaraz servindo para o set em 5-2, apenas para perder por 7-5. Alcaraz parecia agitado e exasperado. Mas ao mesmo tempo ele tentava descobrir as coisas: ficou mais atrás no saque de Zverev, estava disposto a deixar Zverev vencê-lo e esperar para contra-atacar, e quando as oportunidades começaram a aparecer, Alcaraz aproveitou-as.

Alcaraz recebia tratamento frequente do fisioterapeuta na perna esquerda – mas virou a partida a seu favor, vencendo o quarto set por 6 a 1, e no quinto ele estava em vantagem. Seu carretel de destaque incluirá vários forehands ao longo da linha – o tipo em que ele enfia a linha no buraco da agulha para encontrar a lacuna mais estreita na defesa de Zverev – e um lob de backhand no início do quarto set que apenas beijou a linha.

Mas a melhor foto de todas? Talvez o golpe mais hábil de um backhand cruzado para ajudar a trazer o 5-2 no quinto, que enganou quase todos na quadra e de alguma forma conseguiu entrar.

Um jogo e poucos minutos depois, Alcaraz estava deitado de costas no saibro, cheio de alívio, cansaço e alegria por vencer o Aberto da França. Ele tem uma habilidade incrível de encerrar partidas quando está com as costas contra a parede: ele está agora com 11-1 em partidas que vão até o quinto set.

“Eu sei que quando estou jogando o quinto set, você tem que dar tudo, você tem que dar o seu coração. Nesses momentos, é onde os melhores jogadores dão o seu melhor tênis. no mundo, então tenho que dar o meu extra nesses momentos e mostrar ao adversário que estou fresco, como se estivesse jogando o primeiro jogo de uma partida”, disse Alcaraz após a partida.

Ele comemorará fazendo uma tatuagem da data de hoje para ficar ao lado dos outros triunfos do Grand Slam em 11 de setembro de 2022 e 16 de julho de 2023.

Alcaraz junta-se agora aos seus heróis Nadal, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya e Albert Costa na vitória aqui. Ele é jovem o suficiente para tê-los como referências em sua juventude, ídolos à distância, mas agora tem Ferrero como treinador, e Alcaraz é mencionado ao mesmo tempo que aqueles que ele sonhava imitar.

Demora um pouco para o Aberto da França adotar um novo filho como seu. Os cantos de “Ole!” só estourou quando o Alcaraz se preparava para servir para o campeonato. Nadal teve que conquistar o amor deles e agora está imortalizado aqui em uma estátua.

Alcaraz juntou-se agora à lista dos grandes vencedores deste torneio. Mas ele está apenas começando e se continuar a desenvolver o seu jogo desta forma, o hino espanhol será uma presença regular aqui nos próximos anos.

“Só quero continuar e ver quantos Grand Slams vou vencer no final da minha carreira”, disse Alcaraz no domingo. “Espero que chegue ao [record of] 24, mas agora vou aproveitar meu terceiro e vamos ver no futuro.”