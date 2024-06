Carlos Correa, dos gêmeos, arrasa em homenagem pós-homer a Prince

MINNEAPOLIS – No Prince Day no Target Field, Carlos Correa e o Minnesota Twins não puderam deixar de “enlouquecer” na vitória de quinta à noite por 6 a 2 sobre o Oakland Athletics

Correa prestou homenagem ao ícone da música de Minneapolis após seu home run de duas corridas na sétima entrada, vestindo um colete roxo e pegando uma guitarra roxa inflável para comemorar a explosão com seus companheiros quando ele voltou ao banco de reservas.

Correa disse que a comemoração pós-homer foi algo que os gêmeos prepararam antes do jogo.

“Eu fico tipo, ‘Isso é criativo. Eu adoro isso’”, disse Correa sobre sua reação ao ver o colete e o violão antes do jogo. “Eu estava tipo, ‘Eu quero tanto fazer um home run!’ Aconteceu na última tentativa, mas foi uma ótima ideia.

Um dia depois de os Twins terem atingido o recorde da temporada com 24 rebatidas contra as Montanhas Rochosas, Minnesota acertou 13 rebatidas – 12 de simples e o home run de Correa.

Correa, que fez 5 de 6 na quarta-feira, marcou em suas duas primeiras rebatidas. Então, com Lewis na base e dois eliminados no sétimo, ele lançou uma bola pendurada do apaziguador Sean Newcomb a 394 pés, para o segundo deck no campo esquerdo.

Correa teve 14 rebatidas nos últimos cinco jogos, aumentando sua média de rebatidas de 0,255 para 0,299.

“Ele está dando um show agora. É impressionante”, disse Royce Lewis, que tem 11 de 32 e quatro home runs desde que voltou em 3 de junho, depois de perder dois meses devido a uma distensão no quadril.

Byron Buxton teve três rebatidas e fez duas corridas, e Lewis e Austin Martin tiveram duas rebatidas cada, na vitória dos Twins pela quarta vez em cinco jogos.

Lesões impediram Buxton, Correa e Lewis de jogarem juntos. Mas, com o trio agora saudável, o técnico Rocco Baldelli espera que a recente onda ofensiva seja um sinal do que está por vir.

“É um trio muito dinâmico”, disse Baldelli. “Ter todos eles se sentindo bem, jogando bem ao mesmo tempo – é isso que acontece. Eles jogam assim e de repente estamos colocando corridas no tabuleiro, estamos fazendo muitas coisas diferentes acontecerem.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.