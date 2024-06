Carlos Ulberg está fora da luta do UFC 303 contra Anthony Smith

O UFC 303 foi abalado novamente, já que o lutador substituto de curto prazo Anthony Smith agora precisa de outro substituto de curto prazo para permanecer no card.

Múltiplas fontes com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que Carlos Ulberg foi eliminado de seu confronto pay-per-view agendado para 29 de junho com o ex-desafiante ao título por motivos não revelados. Benny P no Twitter relatou pela primeira vez a retirada de Ulberg.

Espera-se que Smith permaneça no card e, a partir de agora, o favorito para substituir Ulberg é o desafiante dos médios Roman Dolidze. O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da mudança que o potencial confronto está sendo discutido, mas ainda não foi finalizado.

“Lionheart” entrou em cena com pouco mais de duas semanas de antecedência para lutar contra Ulberg, substituindo o ferido Jamahal Hill. Smith vem de uma grande vitória por finalização sobre o invicto Vitor Petrino no UFC 301, em maio.

Originalmente, Hill estava escalado para lutar contra Khalil Rountree, mas Ulberg foi chamado como substituto quando Rountree foi retirado da luta após um teste de drogas positivo. Agora, todos os três homens estão fora do card de 29 de junho.

O UFC 303 tem como atração principal a revanche pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jiri Prochazka.