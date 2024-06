Carol Burnett homenageada na cerimônia de impressão de mãos repleta de estrelas de Hollywood

Carol Burnetté uma lenda viva que viverá para sempre… porque ela recebeu tratamento de cimento no TCL Chinese Theatre enquanto algumas das maiores estrelas de Hollywood assistiam.

A atriz e comediante mergulhou as mãos e os pés no cimento molhado fora do marco de Hollywood na quinta-feira… uma honra concedida apenas às estrelas mais brilhantes de H’wood – e você tem que ver todos os que compareceram.

Claro, há Carol – que está ótima para 91 BTW – com as mãos na lama, um grande sorriso no rosto, mas também presentes estão Bob Odenkirk, Laura Dern, Allison Janney, Bill Hader, Maya Rodolfoe uma das poucas pessoas talvez mais famosa do que Burnett… Dick Van Dyke.

Vários colegas de elenco de Burnett falaram no evento, incluindo Odenkirk e Dern… enquanto Jimmy Kimmel saiu de seu estúdio do outro lado da rua para homenagear Carol com um discurso comovente.

Acredite ou não… Carol ainda está um pouco chocada com toda essa agitação, apesar de suas décadas como um dos maiores nomes ousados ​​de Hollywood – dizendo Entretenimento hoje à noite receber a homenagem foi “bizarro”.

Não há dúvida de que Burnett mereceu… ela iluminou palcos desde meados da década de 1950 – tornando-se a primeira mulher a apresentar seu próprio programa de variedades, “The Carol Burnett Show”.

E isso é apenas a ponta do iceberg … Carol também estrelou “Better Call Saul”, “Annie”, “All My Children”, “Mama’s Family”, “Toy Story 4” e “Palm Royale”, que apenas terminou sua primeira temporada.

Carol está a apenas um Oscar do status EGOT completo – uma tarefa difícil para qualquer ator, mas se alguém consegue realizar o feito aos 90 anos, tem que ser ela.