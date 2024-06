Carole Middleton presta homenagem emocionante a sua filha Kate no Royal Ascot

AAscot, Carole Middletona mãe de Princesa Kate, fez uma homenagem emocionante à filha ao usar um lindo vestido azul bebê com estampa floral da Self-Portrait, estilista frequentemente escolhido por Kate. A senhora de 69 anos parecia elegante e sofisticada ao se misturar graciosamente com os convidados do prestigiado evento. Sua escolha de traje não refletia apenas seu estilo impecável mas também honrou sutilmente as preferências de moda de sua filha.

A roupa tinha uma semelhança impressionante com o vestido da coleção Elie Saab Resort que Kate usou no Real Ascot em 2019, com mangas de chiffon e decote modesto com laço. Este aceno atencioso ao senso de moda de sua filha demonstrou o vínculo estreito entre as duas. É claro que a escolha do traje de Carole foi um gesto sincero, demonstrando seu apoio e amor pela filha durante um momento desafiador.

Durante o evento, Carole foi vista compartilhando um momento emocionante com Príncipe William, destacando o forte vínculo familiar e o sistema de apoio que possuem um para o outro. Esta interação emocionante enfatizou ainda mais a unidade e a força dentro da família real em tempos difíceis.

Família Real mostra unidade enquanto Carole apoia Kate em Ascot

A presença de Carole Middleton em Ascot sem a princesa Kate, que está corajosamente em tratamento contra o câncer, também fala muito sobre a resiliência e a determinação da família em continuar com suas vidas, apoiando-se mutuamente. É uma prova de sua força inabalável e de amor um pelo outro, mesmo diante da adversidade.

Esta aparição pública de Carole Middleton, sua escolha de roupa e o momento comovente com o príncipe William mostram o apoio e o amor inabaláveis ​​​​da família real. É um belo lembrete do forte vínculo entre mãe e filha, bem como das relações estreitas dentro da família real.

No geral, a presença de Carole Middleton em Ascot e seu emocionante tributo à filha por meio da escolha da roupa servem como uma comovente demonstração de amor, apoio e resiliência dentro da família real. É um lembrete animador da força que vem da unidade e união em tempos difíceis.