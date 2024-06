Caroline Manzo acusa Brandi Glanville de agredi-la sexualmente

Caroline Manzo está pintando mais um retrato do que aconteceu com ela supostamente nas mãos de Brandi Glanville – e as novas alegações são nada menos que chocantes!

Primeiro, a história por trás … a estrela de ‘Real Housewives of New Jersey’ entrou com uma ação judicial contra a Bravo – que produz o reality show – em janeiro de 2024.

No processo, Manzo acusou Glanville – ex-colega de elenco em ‘Real Housewives of Beverly Hills’ – de assediá-la sexualmente enquanto eles estavam filmando um reality show de 2023 chamado ‘Real Housewives Ultimate Girls Trip’. Manzo afirmou que Glanville a beijou sem seu consentimento em uma casa alugada no Marrocos, enquanto a montava no sofá.

Mas estas acusações foram apenas a ponta do iceberg. Agora, Manzo apresentou uma declaração ligada ao processo, afirmando que Glanville foi muito mais longe com seu comportamento inadequado.

Manzo diz que Glanville “acariciou minha vagina com força” e a agrediu sexualmente enquanto os dois estavam no sofá. Manzo acusou Glanville de esfregar sua própria vagina na nativa de NJ enquanto os produtores assistiam sem separá-los.

Em outra ocasião, Manzo disse que os produtores continuaram a encher Glanville de bebida, levando a uma segunda agressão sexual. Como disse Manzo, Glanville a seguiu até o banheiro e empurrou-a contra a porta, fazendo-a bater a cabeça.

Depois de trancar a porta, Glanville supostamente apalpou a vagina de Manzo novamente enquanto ela tentava escapar. O tempo todo, diz Manzo, quase todos os produtores ficaram parados e não fizeram nada para impedir. Mesmo assim, um produtor, segundo Manzo, tentou abrir a porta para prestar alguma assistência.

Toda a provação, diz Manzo, causou-lhe “ansiedade, depressão e estresse pós-traumático”.