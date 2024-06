Carrie Underwood e família ilesas após incêndio em casa no Dia dos Pais

Um representante do cantor country disse ao TMZ… “Houve um incêndio na propriedade no domingo à noite, que foi rapidamente contido. Não houve danos causados ​​pelo fogo na residência principal e a família e seus animais de estimação saíram ilesos”.

De acordo com Condado de Williamston e bombeiros várias equipes foram enviadas para a residência pouco antes das 22h da noite de domingo – Dia dos Pais – depois que um incêndio começou em Carrie e seu marido Mike Fisher garagem. Os socorristas conseguiram apagar o fogo de forma relativamente rápida graças a um tanque de água de 10.000 galões… que estava localizado na propriedade do cantor.

Eles acrescentaram… “Quase imediatamente a chamada foi atualizada para um incêndio estrutural. Equipes de todas as nossas oito estações responderam… Os bombeiros continuam a colocar pontos de acesso para evitar maior propagação. A causa do incêndio está sob investigação. Existem nenhum ferimento neste momento.”

Embora tenha sido uma maneira infeliz de encerrar o Dia dos Pais, Carrie teve uma tarde de domingo aparentemente tranquila… compartilhando fotos com algumas ovelhas em suas histórias no Instagram.

No entanto, junho foi um mês difícil para o ex-aluno do “American Idol”. Nós contamos a história… Carrie traga uma queda no palco na semana passada, isso depois de ser a atração principal de um festival de música na Carolina do Sul. ICYMI … Carrie escorregou e caiu ao sair do palco após sua apresentação como atração principal no Carolina Country Music Fest – onde ela se apresentou durante uma tempestade.