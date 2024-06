Casa de ‘Fear’ é reformada no Canadá e chega ao mercado por US$ 14,4 milhões

A casa à beira-mar famosa como local de filmagem no Mark Wahlberg dar Reese Witherspoon o thriller “Fear” está à venda … depois de passar por uma reforma completa e impressionante.

Mark e Reese filmaram boa parte de seu filme de 1996 nesta locação canadense, mas a casa agora é muito diferente e mais moderna. Uma coisa que não mudou é o cenário incrível ao seu redor – a casa fica às margens do Mar Salish, na Colúmbia Britânica, nos arredores de Vancouver.

No filme dramático, os personagens de Mark e Reese são interesses amorosos… e a casa é onde ela mora com sua família.

Agora, a casa vista no filme foi demolida e em 2021 um novo prédio no mesmo lote foi concluído – tem 5.000 pés quadrados com 5 quartos e parece super elegante.