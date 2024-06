Casal casado do Texas identificado como eletrocutado em banheira de hidromassagem, marido morre

As duas pessoas que foram eletrocutadas na banheira de hidromassagem de um resort mexicano foram agora identificadas – e, infelizmente, uma delas morreu como resultado do incidente… assim dizem as autoridades locais.

De acordo com o gabinete do procurador-geral do estado de Sonora… os indivíduos que ficaram chocados enquanto estavam na jacuzzi de um hotel em Puerto Peñasco são na verdade um casal americano casado de El Paso, TX… e seus nomes são Jorge Guillen dar Lizette Zambrano.



Segundo as autoridades locais, Jorge morreu em consequência de um Descarga elétrica isso aconteceu enquanto os dois estavam na água… e dizem que Lizzette está em estado crítico em um hospital.

Em termos do que levou a isso, o gabinete do procurador-geral de Sonora diz que está investigando a causa do choque – mas, segundo relatos, testemunhas afirmam que uma mulher tentou entrar na banheira de hidromassagem na noite de terça-feira, quando viu Jorge e Lizzette sem resposta. O tubo.

Quando a própria mulher tentou entrar na banheira de hidromassagem, ficou chocada… e começou a pedir ajuda – o que levou à cena caótica capturada após esta tragédia.

A família de Jorge e Lizzette iniciou um GoFundMe para Jorge e Lizzette – e até quinta-feira, arrecadou mais de US$ 25.000. A família diz isso de Jorge … “Jorge tinha um coração de ouro e sempre esteve presente para a família e amigos. O amor que compartilhavam durava muito tempo. Pedimos sua ajuda para trazê-lo para casa e ajuda com despesas médicas para dela.”