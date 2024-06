Catálogo musical do Queen é vendido à Sony por mais de US$ 1 bilhão

O catálogo do Queen está prestes a mudar de mãos e será uma aquisição cara – porque a Sony está adquirindo os direitos das músicas da banda… gastando 10 dígitos para bloqueá-lo.

A enorme transação – avaliada em cerca de US$ 1,27 bilhão – envolve os royalties do Queens pelos direitos de música gravada nos Estados Unidos e no Canadá, além de um acordo de distribuição fora dos EUA e do Canadá… de acordo com a Variety.

A Sony Music está comprando os direitos que pertenciam à Disney, enquanto o acordo de distribuição do Queen é atualmente administrado pela Universal e irá expirar em alguns anos, momento em que a Sony assumirá as rédeas.

O acordo NÃO inclui receitas de apresentações ao vivo… membros fundadores Brian maio dar Roger Taylor estão segurando aquela fatia da torta. Eles ainda fazem turnê com Adam Lambert.

A Sony Music venceu um licitante misterioso, que supostamente não ofereceria mais de US$ 900 milhões.

O catálogo musical do Queen é supervalioso… a banda tem muitos sucessos, incluindo “Another One Bites the Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are The Champions” e “We Will Rock You”. .. só para citar alguns.

Esta transação está sendo realizada há vários anos… e as negociações com a Sony supostamente foram retomadas este ano, com a empresa finalmente fechando o acordo.

O acordo com o Queen é mais que o dobro do que a Sony Music pagou Bruce Springsteencatálogo de músicas … eles desembolsaram cerca de US $ 500 milhões em 2021 pelas músicas de Bruce.

Michael JacksonO espólio de Michael vendeu sua música por US$ 600 milhões… e o Queen dobrou MJ aqui também. Isso apenas fala da popularidade duradoura da banda todos esses anos depois… as pessoas os amam.