Causa da morte de Donald Sutherland: De que morreu o lendário ator de Hollywood?

Donald Sutherlando prolífico ator canadense conhecido por seus papéis em “MASH” e “Jogos Vorazes”, faleceu aos 88 anos. Seu filho, Kiefer Sutherland, confirmou a notícia, expressando profunda admiração pela ilustre carreira de seu pai. “Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema”, observou Kiefer, destacando a paixão e dedicação de seu pai ao seu ofício. Nenhum detalhe adicional estava imediatamente disponível.

Carreira de Sutherland durou mais de cinco décadas, marcado por uma variedade de papéis que mostraram sua versatilidade e talento. Desde seus primeiros dias interpretando personagens excêntricos como Hawkeye Pierce em “MASH” até sua interpretação mais recente do Presidente Snow em “Jogos Vorazes”, Sutherland deixou uma marca indelével no cinema. Suas performances eram frequentemente caracterizadas por uma mistura única de charme e intensidade, tornando-o uma figura amada em filmes convencionais e independentes.

Na década de 1970, Sutherland resumiu o cinema antiestablishment da época com papéis em filmes como “Klute” e “Don’t Look Now”. Sua capacidade de fazer uma transição perfeita entre diferentes gêneros e personagens ficou evidente em suas atuações em “Pessoas comuns” de Robert Redford e “JFK” de Oliver Stone. Refletindo sobre sua carreira, Sutherland disse certa vez a Charlie Rose: “Adoro sentir minha mão encaixada na luva de algum outro personagem. Sinto uma enorme liberdade – o tempo para para mim”.

Apesar de seu sucesso, Sutherland muitas vezes fez escolhas de carreira não convencionais, o que às vezes levou a resultados mistos. Ele recusou papéis em “Deliverance” e “Straw Dogs” em favor de projetos como “Alex in Wonderland” e “Johnny Got His Gun”. No entanto, seu talento e dedicação nunca vacilaram, o que lhe valeu um Oscar honorário em 2017 por suas contribuições para a indústria cinematográfica.

Hollywood lamenta a perda de Donald Sutherland, famoso ator e ativista

O impacto de Sutherland estendeu-se além da tela. Esteve ativamente envolvido em causas políticas, especialmente durante a Guerra do Vietname, onde apoiou Veteranos do Vietnã contra a guerra ao lado de Jane Fonda. Este ativismo refletiu o seu compromisso de usar a sua plataforma para um maior bem social.

Nos últimos anos, Sutherland continuou a cativar o público com papéis em “The Undoing”, “Lawmen: Bass Reeves” e “Swimming With Sharks”. Sua interpretação de personagens complexos, como J. Paul Getty em “Trust” e papéis em filmes como “Ad Astra” e “The Burnt-Orange Heresy”, mostrou seu talento duradouro e adaptabilidade.

A morte de Sutherland marca o fim de uma era, mas seu legado permanecerá vivo através de sua extensa obra e do profundo impacto que teve na indústria cinematográfica. Ele deixa sua esposa, Francine Racette, seus filhos Roeg, Rossif, Angus, Kiefer, filha Rachel e quatro netos. A família planeja uma celebração privada de sua vida, homenageando a jornada notável de um ator que realmente amou o que fez.