Cedric Maxwell trolls Magic Johnson e Lakers após Celtics vencerem a 18ª final da NBA

O Boston Celtics está em alta depois de vencer seu 18º campeonato da NBA, líder da liga, e o ex-astro do Celtics se tornou locutor do time Cedrico Maxwell está garantindo que o mundo saiba onde reside a melhor franquia – e não é Los Angeles!

Maxwell, 2x campeão da NBA com o Celtics e nomeado MVP das Finais em 1981 (ele jogou em Boston de 1977 a 1985), juntou-se Babcock é o TMZ Esportes programa de TV (vai ao ar todas as noites em FS1 ) após a vitória de Beantown na série 4-1 sobre o campeão da Conferência Oeste, Dallas Mavericks.

Cedric até chamou algumas lendas do Lakers pelo nome… James Digno , Magia Johnson dar Michael Cooper antes de acertá-los com Stephen Curry pose de “Boa Noite” característica!

Maxwell não parou de trollar os fiéis do Lakers … e depois zombou do banner do torneio da temporada pendurado no alto da Crypto.com Arena.