Celine Dion abre, Sexyy Red, Reggie Bush

Celine Dion está detalhando sua batalha para voltar ao palco, Sexy Vermelho está brigando no aeroporto e Reggie Bush acha que o futebol da USC está recuperando o Campeonato Nacional … todas são as melhores cenas de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

No “TMZ ao vivo” Harvey dar Carlos explique por que Celine está se abrindo sobre suas lutas contra a Síndrome da Pessoa Rígida.

TMZ é televisão

TMZ. com

Enquanto isso, em “TMZ On TV”, nossa equipe analisa o vídeo da luta da enorme briga de Sexyy Red no aeroporto… sim, as piadas e os punhos estão voando.