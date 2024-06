Celine Dion aparece no palco no Draft da NHL de 2024 em Las Vegas

Celine Dion participou do Draft da NHL de 2024 em Las Vegas na sexta-feira – e ela até participou do evento, apesar de sua batalha constante contra um distúrbio neurológico raro.

A icônica cantora parecia estar de ótimo humor ao chegar ao The Sphere em Sin City para participar da grande noite da National Hockey League.

Durante isso, Celine subiu no palco com um vestido chique e se aproximou de um microfone, dizendo ao público que estava animada enquanto brincava que “nem é mãe do hóquei”.

Celine então abriu um envelope e anunciou a quinta escolha geral do Montreal Canadiens durante a primeira rodada do draft. O nome do jogador era Ivan Demidovque abraçou amigos e familiares antes de subir ao palco para apertar a mão de Celine – uma ávida fã canadense.

Foi um momento doce que ficou ainda melhor com a presença física de Celine. Ela não sai mais muito devido à sua doença.



DEZEMBRO DE 2022

Como você sabe, Celine há muito tempo sofrendo de Síndrome da Pessoa Rígidaum distúrbio neurológico que causa espasmos dolorosos e dificuldade para caminhar.

No início deste mês, o Amazon Prime lançou um documentário sobre as dificuldades de saúde da artista canadense intitulado “I Am: Celine Dion”.



Amazon Prime