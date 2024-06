Celine Dion luta contra as lágrimas enquanto agradece às crianças na estreia de Doc

Celine Dion sentiu o poder do amor na estreia do novo documentário sobre sua batalha pela saúde… enquanto a cantora lutava contra as lágrimas enquanto passava um momento sob os holofotes.

A cantora foi recebida com muitos aplausos ao subir ao palco na estreia de “I Am: Celine Dion” em Nova York… fazendo com que Celine ficasse um pouco emocionada ao se dirigir ao público.

Celine Dion chora durante a introdução de seu documentário “I Am: Celine Dion” e diz: “Espero ver todos vocês novamente muito, muito em breve”. pic.twitter.com/qxYp2UcOeZ – Variedade (@Variety) 18 de junho de 2024

Celine – cuja luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida forçou-a a recuar de se apresentar – reservou um momento para agradecer àqueles que estiveram nesta jornada de saúde com ela… incluindo seu médico, Dr. Amanda Piquete seus filhos, René-Charles, Nelson dar Redemoinho.





Ela disse… “Claro, eu não estaria aqui sem o amor diário e o apoio dos meus filhos maravilhosos. Obrigada, René-Charles. Obrigada, Nelson. Obrigada, Eddy. Muito obrigada.”

Celine foi acompanhada na estreia por René-Charles, que a certa altura subiu ao palco para entregar um lenço de papel à mãe.



Ela também agradeceu a seus fãs leais… chamando sua dedicação a ela de “um presente além da medida”, creditando-os por inspirá-la a perseverar após o diagnóstico do raro distúrbio neurológico.

A vencedora do Grammy disse a seus fãs que esperava vê-los novamente em breve… o que inspirou a multidão a aplaudi-la de pé.