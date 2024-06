Celine Dion não queria ouvir o próprio nome durante a batalha da síndrome da pessoa rígida

Celine Dion de A batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida afetou-a física e mentalmente… com a cantora admitindo que ficou ressentida com seu próprio nome.

A cantora falou sobre sua jornada de saúde em uma conversa com “Today” – explicando o impacto que seu distúrbio teve sobre ela. Embora ela estivesse hesitante em falar sobre seu diagnóstico, ela finalmente compartilhou suas notícias de saúde com o mundo em dezembro de 2022… dizendo a Hoda que ela sentia que estava “mentindo para as pessoas que me levaram onde estou hoje”.