Celine Dion recebe tributo a ‘Titanic’ em show de violoncelo e recusa apresentação

Celine Dion senti o amor neste fim de semana… porque um violoncelista de classe mundial a homenageou com uma versão de seu tema “Titanic” – e posso dizer com segurança que ela nunca vai abandonar a memória.

O cantor e compositor compareceu HAUSERO show “Rebel With a Cello” no Wynn Las Vegas no sábado à noite … se você não sabe, HAUSER é um violoncelista proeminente da Croácia.

Celine recebeu aplausos quando chegou ao local… então, claramente, não era segredo que ela estava no meio da multidão – e HAUSER tocou “My Heart Will Go On” como uma forma de homenagear a lenda da música.

Confira o clipe do CD ouvindo a música… ela está claramente tomada pela emoção – totalmente paralisada enquanto HAUSER toca a balada em sua homenagem.

Celine pulou para aplaudir de pé o músico… mandando beijos para HAUSER – que diz a ela que seu maior sonho é se apresentar com ela.

Claro, Celine tem sido lidando com a síndrome da pessoa rígida e não se apresenta publicamente há muito tempo… e ela educadamente recusa aqui – mas assista até o fim porque não é um não definitivo.

HAUSER meio que colocou Celine em dúvida aqui… porque ela recentemente falou sobre o quanto ela quer voltar aos palcos em seu documentário “I Am: Celine Dion” – mas não pode por causa de sua doença.

Dito isso, tudo foi uma homenagem a Celine… então, não posso culpar o cara por tentar – e ela não pareceu chateada com isso, tirando uma foto com ele depois do show.