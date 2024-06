Celtics aguardando o status de Kristaps Porzingis para o jogo 5

BOSTON – Enquanto o Celtics tenta encerrar as finais da NBA com uma vitória sobre o Mavericks, resta saber se Kristaps Porzingis estará de volta à quadra para o jogo 5 na noite de segunda-feira.

“Ainda não falei com ele”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, aos repórteres no TD Garden no domingo. “Vou falar sobre isso antes de começarmos [practice]. … Então não tenho certeza de onde ele está.

“Mas ele está tentando e fazendo tudo o que pode para se colocar em posição de estar lá. Tenho certeza disso.”

O Celtics listou oficialmente Porzingis como questionável para o Jogo 5.

Porzingis perdeu os jogos 3 e 4 em Dallas com uma ruptura do retináculo medial, permitindo a luxação do tendão tibial posterior da perna esquerda. Boston não disponibilizou Porzingis aos repórteres no domingo, embora em uma breve conversa com a ESPN enquanto ele saía da quadra, o pivô disse que estava se sentindo melhor.

O letão de 2,10 metros, que não havia jogado além da primeira rodada dos playoffs antes desta temporada, perdeu mais de cinco semanas devido a uma distensão na panturrilha direita sofrida no jogo 4 da série de primeira rodada do Boston contra o Miami Heat. Ele voltou para as finais da NBA, com Boston marcando mais 25 nos 44 minutos que jogou nos dois primeiros jogos e empatando nos 52 que não fez, antes de se machucar durante o jogo 2.

Os Celtics disseram que Porzingis era considerado diariamente com o que a equipe descreveu como uma lesão “rara”. Ele ficou de fora do jogo 3 e foi listado como ativo para o jogo 4, embora Mazzulla tenha dito que Porzingis “não estava totalmente pronto” para a ação do jogo e seria usado apenas em circunstâncias muito específicas.

Nada disso aconteceu, porém, em uma noite em que o Celtics foi totalmente dominado pelos Mavericks de praticamente todas as maneiras possíveis, o que significa que “Porzingis Watch” voltou a Boston para o jogo 5. Seu status para o jogo será divulgado quando Boston envia seu relatório obrigatório de lesões no final da tarde de domingo.

Quanto ao resto do Celtics, eles estão focados na tarefa que têm pela frente: terminar o trabalho e erguer a bandeira do 18º campeonato até as vigas do TD Garden.

Se a equipe conseguir cumprir essa tarefa na segunda-feira, será no 16º aniversário da vitória do Boston em seu último campeonato, o que também aconteceu no famoso piso de parquet.

Jayson Tatum admitiu no domingo que o Celtics pode ter ficado muito focado em tentar encerrar a série de forma rápida.

“Acho que depois do jogo 4, [Mazzulla] apenas nos lembrou de nos divertir”, disse Tatum. “Queríamos ir para a matança, essencialmente, e queríamos tanto vencer que talvez tenhamos nos afastado do que nos torna especiais e do que nos torna o Boston Celtics.

“Hoje, apenas lembrei a cada cara por que ele é importante para este time e por que todos nós precisamos uns dos outros e o que uma pessoa traz para a mesa. Acho que isso foi muito importante para nós repassarmos hoje.”

Caso contrário, a mensagem do Celtics foi que, embora não possam apagar o que aconteceu no Jogo 4, podem usar isso como uma ferramenta motivacional para travar e fazer o que for necessário para ganhar o título.

Boston foi capaz de responder às suas duas primeiras derrotas nestes playoffs com vitórias abrangentes sobre o Heat na primeira rodada e o Cleveland Cavaliers na segunda, e Jaylen Brown disse que não será difícil se concentrar na tarefa que tem em mãos.

“É para isso que todos nós trabalhamos”, disse Brown. “Estamos no precipício de completar o que nos propusemos a fazer no início da temporada.

“Então, acho que não é difícil colocar todos naquele vestiário na mesma página agora. Só precisamos lembrar a todos que é apenas uma posse de cada vez. Fazemos isso juntos e lutamos como se nossas vidas dependessem disso, e acho que ficaremos bem.”