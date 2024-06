Celtics lista Kristaps Porzingis como disponível para o jogo 5

BOSTON – O Boston Celtics, pelo segundo jogo consecutivo, listou Kristaps Porzingis como disponível para o jogo 5 das finais da NBA.

Como fez antes do jogo 4 na sexta-feira em Dallas, Porzingis passou por um extenso treino pré-jogo de 25 minutos sob o olhar atento da equipe médica de Boston cerca de três horas antes do início do jogo 5 aqui no TD Garden.

Porzingis ainda está tentando jogar através do rompimento do retináculo medial, permitindo a luxação do tendão tibial posterior da perna esquerda, que sofreu no jogo 2.

Depois de sofrer a lesão, Boston descreveu Porzingis como “do dia a dia”. Ele ficou de fora do jogo 3 e foi listado como ativo para o jogo 4, embora Mazzulla tenha dito que Porzingis “não estava totalmente pronto” para a ação do jogo e seria usado apenas em circunstâncias muito específicas.

Boston não disponibilizou Porzingis aos repórteres no domingo, embora em uma breve conversa com a ESPN enquanto ele saía da quadra, o pivô disse que estava se sentindo melhor, assim como Mazzulla disse que estava na sexta-feira.

O letão de 2,10 metros, que não havia jogado além da primeira rodada dos playoffs antes desta temporada, perdeu mais de cinco semanas devido a uma distensão na panturrilha direita sofrida no jogo 4 da série de primeira rodada do Boston contra o Miami Heat. Ele voltou para as finais da NBA, com Boston marcando mais 25 nos 44 minutos que jogou nos dois primeiros jogos e empatando nos 52 que não fez, antes de se machucar durante o jogo 2.

Boston adquiriu Porzingis há um ano em resposta à derrota nas finais da Conferência Leste para o Miami Heat, enviando o favorito dos fãs e ex-Jogador Defensivo do Ano, Marcus Smart, no acordo. Porzingis teve média de 20,1 pontos e 7,2 rebotes para o Celtics durante a temporada regular e tem média de 16 pontos, 5 rebotes e 2,5 bloqueios em suas duas aparições nas finais deste ano.

O Celtics conquistaria o 18º campeonato da NBA com uma vitória na noite de segunda-feira.