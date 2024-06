Celtics vence Mavericks no jogo 5 e vence recorde de 18º campeonato da NBA

BOSTON – Atrás de 31 pontos, 8 rebotes e 11 assistências de Jayson Tatum e 21 pontos, 8 rebotes e 6 assistências do MVP das finais Jaylen Brown, o Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 106-88 para vencer as finais da NBA de 2024, vencendo um o 18º título da NBA, recorde, no 16º aniversário do dia em que conquistaram seu 17º campeonato neste mesmo prédio.

Ao fazer isso, o Celtics ultrapassou seu eterno rival, o Los Angeles Lakers, pelo maior número de títulos na história da NBA.

“Quero dizer, esta será uma noite que vou lembrar para o resto da minha vida, desde o jogo, a celebração, esses momentos”, disse Tatum. “Nos últimos dois anos, tivemos algumas derrotas difíceis em casa nos playoffs. Perdemos o campeonato da NBA em casa, diante de nossos torcedores. Tivemos a chance de vencer o Miami no jogo 6 há alguns anos e perdemos isso. um.

“Então, para ter uma grande vitória – a maior vitória que você poderia ter diante de sua torcida – eu senti que era muito importante ir lá e fazer tudo ao meu alcance para garantir que venceríamos este jogo esta noite. “

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Boston, depois de jogar seu pior jogo da temporada na noite de sexta-feira em sua primeira chance de encerrar a série, respondeu com uma vitória direto na segunda-feira. Grandes atuações de Tatum e Brown permitiram que o Boston encerrasse o jogo mais cedo – assim como fez em 2008, quando o Celtics derrotou o Lakers no jogo 6 no TD Garden para vencer o que havia sido seu campeonato mais recente.

O Celtics construiu uma vantagem de 21 pontos no intervalo, com um segundo ataque de Payton Pritchard no meio da quadra da série, enviando-os enfaticamente para o intervalo com uma almofada confortável – e deixando a multidão lotada no TD Garden em um frenesi.

A torcida estava fervorosa desde antes mesmo do jogo começar, mas principalmente quando Kristaps Porzingis – que havia perdido os jogos 3 e 4 devido a uma lesão na perna esquerda sofrida no jogo 2 – entrou no jogo no meio do primeiro quarto . Porzingis terminou com apenas cinco pontos em 16 minutos, mas deu ao Boston alguns minutos valiosos, tirando Al Horford do banco.

Enquanto isso, Kyrie Irving continuou a lutar em Boston, depois de admitir no domingo que teve problemas para jogar contra seu ex-time no TD Garden. Depois de acertar 13 de 37 em Boston nos Jogos 1 e 2, incluindo 0 de 8 em 3, ele terminou com 15 pontos em arremessos de 5 de 16 no Jogo 5.

Brown ganhou seu prêmio de MVP com médias de série de 20,8 pontos, 5,4 rebotes e 5 assistências, ao mesmo tempo em que também defendeu consistentemente a estrela do Mavericks, Luka Doncic.

“Não consigo nem colocar em palavras as emoções”, disse Brown. “É que sou abençoado e grato. Este foi um esforço de equipe completo. Tínhamos uma ótima equipe. Meus companheiros foram ótimos. Eles me permitiram liderar em ambos os lados da bola, e nós simplesmente saímos e atuamos no chão da nossa casa.

“Você sabe, poderia ter ido para qualquer um. Poderia ter ido para Jayson. Jayson, como se eu não pudesse falar o suficiente sobre sua abnegação. … Não posso falar o suficiente sobre sua atitude. É apenas como ele abordou não apenas esta série ou as finais, mas apenas os playoffs em geral. E fizemos isso juntos como um time, e isso foi o mais importante.”

Com a vitória, o Celtics terminou os playoffs com um recorde de 16-3, perdendo apenas para o Golden State Warriors de 2016-17 (16-1), já que a NBA foi para quatro rodadas melhor de sete dos playoffs em 2003, em uma reversão enfática de As recentes decepções dos playoffs de Boston. O Celtics – até a vitória na noite de segunda-feira – disputou mais jogos pós-temporada em um período de oito temporadas sem ganhar um título do que qualquer time na história da NBA.

Essa sequência envolveu seis viagens às finais da Conferência Leste, incluindo a derrota do ano passado em sete jogos para o Heat, quando o Boston se tornou o quarto time a forçar um Jogo 7 depois de ficar atrás por 3-0. Houve também a derrota para os Warriors nas finais da NBA de 2022, depois de vencer dois dos três primeiros jogos e liderar no quarto período do jogo 4, antes de ver o Golden State comemorar seu quarto título da era Stephen Curry no famoso parquet de Boston.

O título marcou muitos dos melhores jogadores de Boston. Para Tatum e Brown, os 107 jogos que disputaram juntos são o maior número de uma dupla antes de vencerem seu primeiro campeonato na história da NBA.

“Isso significa o mundo”, disse Tatum no palco. “Já faz muito tempo. E, caramba, estou grato.”

“Nos últimos dois anos, tivemos algumas derrotas difíceis em casa nos playoffs”, disse Jayson Tatum, que acrescentou: “Senti que era muito importante ir lá e fazer tudo ao meu alcance para garantir que vencemos. este jogo esta noite.” Imagens de Elsa/Getty

Tatum teve o quinto maior número de pontos nos playoffs da carreira na época de seu primeiro campeonato – atrás apenas do falecido Jerry West, LeBron James, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

Enquanto isso, Horford disputou 186 jogos de playoffs antes de seu primeiro título – o maior número na história da NBA antes de conquistar um campeonato.

“A primeira coisa que você precisa fazer quando chega aqui é aceitar essa pressão”, disse Horford. “E eu estava bem em estar nessa posição. Eu estava bem se fôssemos criticados e não conseguíssemos fazer isso porque entendi o que significa jogar aqui.

“Nosso grupo, tivemos muitas dificuldades nos últimos anos. No ano passado, destruidor de corações contra o Miami, jogo 7. No ano anterior, Golden State. para trabalhar. Estou muito orgulhoso de Jaylen e estou muito orgulhoso de Jayson. Esses dois caras continuam dando passos em frente o ano todo criticando-os, toda essa expectativa, toda a pressão.

“Eles conseguiram. E fizeram isso ainda jovens. Eles lideraram nosso grupo. Estou muito orgulhoso desses caras e de deixar tudo de lado e focar na vitória.”

Segunda-feira foi o culminar de uma jornada que começou há 11 anos neste mês no Barclays Center, quando o Brooklyn Nets realizou uma negociação de grande sucesso com Boston para adquirir Paul Pierce e Kevin Garnett para um bando de escolhas de draft, duas das quais eventualmente se tornaram Brown e Tatum em 2016 e 2017.

Logo após o draft de 2013, Boston contratou Brad Stevens da Butler University para ser o técnico principal, cargo que ele desempenhou nas oito temporadas seguintes antes de substituir Danny Ainge – o homem que o contratou – como presidente de operações de basquete em 2021.

Não deixando dúvidas O Celtics teve um recorde de 16-3 durante a sequência dos playoffs, perdendo apenas para o Warriors de 2017 na melhor porcentagem de vitórias em uma única pós-temporada, desde que todas as quatro rodadas dos playoffs foram em melhor de sete em 2003. WL Guerreiros 2017 .941 16-1 Celtas de 2024 0,842 16-3 Pepitas 2023 0,800 16-4 Esporas de 2007 0,800 16-4

Naquela época, o Boston vinha de uma temporada de 0,500 pontos e havia perdido em cinco jogos para o Nets na primeira rodada dos playoffs. Desde então, Stevens reconstruiu metodicamente a escalação em torno de Brown e Tatum por meio de negociações – trazendo Horford de volta naquele verão e Derrick White no prazo de negociação seguinte – o que ajudou a levar Boston às finais de 2022. Após a derrota nas finais da conferência na primavera passada, Stevens reestruturou o elenco novamente, trocando o favorito dos fãs e ex-Jogador Defensivo do Ano, Marcus Smart, para adicionar Porzingis, e então atacando para adquirir Jrue Holiday depois que o Milwaukee Bucks o trocou para o Portland Trail Blazers.

Holiday, que conquistou o título com Milwaukee em 2021, teve vários grandes desempenhos durante esta pós-temporada, incluindo o jogo 2 das finais, quando marcou 26 pontos em 11 de 14 arremessos, enquanto o resto do time esfriou na faixa de 3 pontos. . Lesões forçaram Porzingis a perder todos os jogos da pós-temporada do Boston, exceto seis, mas ele marcou 20 pontos fora do banco no jogo 1 das finais, ajudando o Celtics a ter um início forte contra o Mavericks, antes de fornecer um impulso emocional com seu retorno na segunda-feira. noite.

Stevens também tomou a ousada decisão de promover Joe Mazzulla do banco para ser o técnico do time após a suspensão de Ime Udoka e eventual demissão por violação das regras do time pouco antes do campo de treinamento. Mazzulla registrou um recorde de 121-43 na temporada regular nos últimos dois anos e segunda-feira se tornou o técnico mais jovem a ganhar um título da NBA desde que Russell conquistou pela mesma franquia, 55 anos atrás.

O Celtics controlou amplamente os três primeiros jogos desta série antes do Mavericks responder com uma demolição absoluta de Boston em Dallas na sexta-feira, vencendo por 38 pontos na terceira maior derrota na história das finais da NBA e a maior derrota para o Celtics em qualquer jogo desde as finais da Conferência Leste de 2017.

Mas Boston respondeu a esse desempenho com um dos mais completos da temporada no Jogo 5 – e, como resultado, estabeleceu um novo padrão de vitórias na história da NBA.

“Isso é irreal. Não acho que realmente tenha acontecido e se estabelecido”, disse White. “Este é um grupo especial de rapazes, uma comissão técnica especial da qual estou muito grato por fazer parte. Sim, é irreal. Estou apenas tentando aproveitar o momento e não ficar muito animado.”