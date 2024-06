Celtics vence Mavs por 2 a 0 nas finais da NBA; Porzingis dá atualização sobre lesões

BOSTON – O pivô do Celtics, Kristaps Porzingis, disse acreditar que o plano é fazer imagens da perna direita depois de aparentemente ajustá-la no final da vitória do Boston por 105 a 98 sobre o Mavericks no jogo 2 das finais da NBA na noite de domingo, mas ele espera estar em quadra enquanto a série muda para Dallas para o Jogo 3.

“Não é nada difícil”, disse Porzingis, quando questionado se era difícil para ele continuar jogando. “Eu morrerei lá se precisarmos, então continuei.

“Mas obviamente eu estava um pouco limitado, então a coisa mais inteligente foi fazer com que Al [Horford] volte lá e feche o jogo.”

Porzingis, que perdeu mais de cinco semanas devido a uma distensão na panturrilha antes de retornar no jogo 1 das finais na quinta-feira, pareceu ajustar a mesma perna no final do quarto período de domingo. Ele jogou mais algumas posses de bola antes de finalizar com 4:40 para ir a favor de Horford, e permaneceu no banco pelo resto do jogo.

No banco, Porzingis usou uma faixa para esticar a perna e não mancava no vestiário. E embora ele tenha dito acreditar que o plano é fazer imagens na segunda-feira, Porzingis disse repetidamente que espera estar pronto para começar quando a série for retomada na quarta-feira.

“Sinto-me bem”, disse Porzingis, sentado numa cadeira enquanto fazia a sessão de imprensa pós-jogo no balneário. “Obviamente algo aconteceu um pouco, mas tenho alguns dias [to get ready] novamente, e acredite, faremos tudo o que pudermos para voltar e seguir em frente.”

Depois de jogar 20 minutos em um retorno elétrico à quadra na vitória do Boston no jogo 1, Porzingis fez 12 pontos, 4 rebotes e 2 bloqueios em 23 minutos fora do banco no jogo 2, terminando com mais 12 contra seu ex-time enquanto o Celtics levava uma vantagem impressionante de 2-0.

O jogo de quarta-feira – presumindo que Porzingis jogue – será a primeira vez que ele aparecerá em Dallas contra seu ex-time desde que foi negociado com Washington em fevereiro de 2022.

O Celtics adquiriu Porzingis no verão passado do Wizards em uma troca de três times, e ele perdeu os dois jogos em Dallas devido a lesões nas últimas duas temporadas.

Kristaps Porzingis pareceu torcer a perna direita no final do quarto período de domingo, mas se sente bem com suas chances de jogar o jogo 3, dizendo: “Vou morrer lá se precisarmos”. Brian Babineau/NBAE via Getty Images

“Sim, honestamente”, disse Porzingis com um sorriso, quando questionado se era um pouco estranho retornar a Dallas nas finais da NBA. “É uma coincidência interessante estar nas finais pela primeira vez e estar de volta a Dallas, mas será um jogo normal para nós, para mim.

“Acontece que estamos em um grande palco… Dallas era minha casa. Eu amo a cidade. Eu amo os fãs de lá.”

Esses torcedores podem não gostar muito de Porzingis, no entanto, depois que ele e os Celtics sufocaram os Mavericks pelo segundo jogo consecutivo defensivamente. Boston manteve Kyrie Irving em outro desempenho ruim, já que ele marcou 16 pontos ao arremessar apenas 7 de 18 em campo e agora está com 13 de 37 nos dois primeiros jogos da série – incluindo 0 de 8 de Faixa de 3 pontos.

E enquanto Luka Doncic terminou com 32 pontos, 11 rebotes, 11 assistências e 4 roubos de bola, Boston o forçou a 8 viradas, e Mavericks, exceto Doncic, combinaram 2 de 17 na faixa de 3 pontos e 5 de 32. à distância nos dois primeiros jogos da série.

O fato de Boston ter sido capaz de fazer isso enquanto tinha uma péssima noite de arremessos, terminando o jogo com 10 de 39 na faixa de 3 pontos, era algo de que o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, se orgulhava.

Tiro frio não é problema para o Celtics O Celtics é apenas o segundo time a vencer um jogo das finais, apesar de arremessos abaixo de 30% em 3 em mais de 30 tentativas. Eles foram 10-39 (25,6%) no Jogo 2. Adversário Guerreiros de 2022 22,5% Celtas Celtas de 2024 25,6% Independentes Raptores de 2019 31,3% Guerreiros Lakers 2020 31,4% Aquecer Min. 30 tentativas de 3 pontos

“Normalmente o que acontece é que você tem essas posses vazias no lado ofensivo”, disse Mazzulla, “e sua defesa começa a pesar ou você começa a desconfiar da disciplina do seu espaçamento e da sua seleção de chutes, e acaba dando transição e conseguindo Então, os caras confiaram e permaneceram disciplinados e fomos capazes de ficar fora dos jogos cruzados e conseguimos manter o jogo da maneira que queríamos.”

Não atrapalhou o fato de Jrue Holiday ter tido um ótimo desempenho pela segunda vez consecutiva pelo Boston, seguindo seu melhor desempenho do time, mais 20 no jogo 1, marcando 26 pontos em arremessos de 11 de 14, além de 6 rebotes, 3 assistências, um roubo, um bloqueio e nenhuma virada em 41 minutos na noite de domingo.

Holiday agora tem 38 pontos e nenhuma virada em dois jogos nesta série – o segundo maior número de pontos em dois jogos das Finais sem virada desde que as viradas individuais começaram a ser registradas em 1977-78, atrás apenas de Michael Jordan em 1998.

Quando questionado sobre como estão as coisas nesta série, no entanto, enquanto Boston tenta obter mais duas vitórias para reivindicar o recorde do 18º campeonato, Holiday deixou claro que agora não é hora de ficar satisfeito.

“Estando nesta equipe, a jornada até aqui tem sido ótima, mas ainda sabemos que vencer por 2 a 0 não significa nada”, disse Holiday. “O trabalho não acabou. Temos que fazer o que for preciso.”