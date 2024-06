Celtics venceu Mavs no jogo 3 das finais e conquistou uma vitória do título

DALLAS – Por alguns minutos no quarto período do jogo 3 das finais da NBA, na noite de quarta-feira, parecia que os maus hábitos do Boston Celtics voltariam para assombrá-los.

O Dallas Mavericks, que parecia finalizado quando perdia por 21 pontos faltando 10 minutos para o fim, recuperou com uma sequência de 22-2, colocando a vantagem do Boston em perigo e ameaçando transformar isso em uma série.

Mas justamente quando as coisas pareciam mais sombrias, o Celtics mudou o roteiro, mantendo Dallas com um field goal em um período de cinco minutos, e conquistou uma vitória por 106-99 para uma vantagem de 3-0 na série.

Boston está a uma vitória de um 18º campeonato da NBA recorde – um que os Celtics podem conquistar na sexta-feira no jogo 4 aqui no American Airlines Center.

“A experiência é o melhor professor”, disse Jaylen Brown, que terminou com 30 pontos, 8 rebotes e 8 assistências em 41 minutos. “Durante todo o ano ouvimos falar que o Celtics é o passado, nos últimos seis a oito meses, tudo o que ouvimos são todas as diferentes deficiências que tivemos no passado.

“Esta é uma equipe nova, você sabe o que quero dizer. Aprendemos com essas experiências. “

Parecia que Boston havia encontrado um caminho muito antes, tendo respondido a um ataque de 25-12 do Mavericks nos primeiros sete minutos – uma sequência que viu Kyrie Irving, que terminou com 35 pontos após combinar 28 nos dois jogos em Boston, comece pela primeira vez na série. O estouro de 79-45 do Celtics nos 29 minutos seguintes permitiu-lhes assumir a liderança de 91-70 faltando 11:07 para o fim.

Naquele ponto, Dallas parecia estar enfrentando outra derrota, apesar de Kristaps Porzingis, do Boston, ter ficado de fora do jogo 3 e seu status em dúvida no futuro devido a uma lesão incomum no tendão da perna esquerda sofrida no jogo 2.

Mas tão rapidamente quanto Boston estabeleceu o controle, Dallas se redescobriu. Enquanto Boston fazia 1 de 11 e cometia três reviravoltas nos 7:57 seguintes, Dallas chegava a 93-92 em uma bandeja de Irving com 3:37 restantes, apesar de jogar sem Luka Doncic, que cometeu falta alguns segundos antes. No entanto, as coisas começaram a mudar na direção de Boston, quando um revés de Brown em uma falha de Jayson Tatum foi seguido por uma cesta de 3 pontos de Derrick White e uma enterrada de Tatum, empurrando a vantagem do Celtics para seis pontos.

“Sim, acho que tivemos algumas reviravoltas, o que lhes permitiu sair na transição”, disse White. “E apenas algumas coisas que temos feito muito bem, nós meio que soltamos a corda por quantos minutos foram. Parecia que, o que, dois minutos, eles cortaram para dois, três ou algo assim .

“Aconteceu rápido e nós simplesmente nos acalmamos. Entenda que é um jogo de corridas e apenas confiamos no que fazemos.”

No passado, pode ter sido um momento em que o Celtics largou a corda e permitiu que o Dallas fechasse o jogo. Mas o Boston perseverou e melhorou para 7 a 0 fora de casa nesses playoffs. São 21-7 fora de casa nas últimas três pós-temporadas – a melhor porcentagem de vitórias em um período de três anos na história da NBA, quebrando o empate com o Chicago Bulls de 1991 a 1993.

E o Celtics fez isso obtendo contribuições de todos os setores. O pivô reserva Xavier Tillman entrou na rotação e jogou 11 minutos impactantes, acertando um escanteio 3, pegando 4 rebotes e registrando 2 bloqueios, incluindo um contra Doncic. Sam Hauser acertou 3 de 4 na faixa de 3 pontos e teve a melhor pontuação do jogo, mais 16 saindo do banco, depois de fazer 0 de 5 de 3 no jogo 2.

E Tatum, depois de fazer 6 de 22 no jogo 2, terminou com 31 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, enquanto ele e Brown somaram 61 pontos. O Celtics está a uma vitória de ultrapassar o Los Angeles Lakers na disputa pelos títulos de todos os tempos da liga.

Mas depois que o Celtics perdeu por 3 a 0 nas finais da Conferência Leste no ano passado e forçou o jogo 7 contra o Miami Heat, Boston sabe que o trabalho não está concluído.

“Honestamente, não é muito difícil do ponto de vista do ano passado [when] perdemos por 0-3 nas finais da conferência e realmente sentimos que íamos voltar”, disse Tatum. “Quase conseguimos. Você sabe, nós estávamos [my] torceu o tornozelo por causa de um tiro de verdade.

“Então, você sabe, não estamos relaxando nem nada parecido. Você sabe, nem mesmo nos concentrando na vitória ou na sexta-feira ou o que quer que seja. Não importa quanto tempo demore, esse é o nosso lema. Não importa quanto tempo demore, é isso que vai demorar, e ninguém não está tentando relaxar.”