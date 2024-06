Chael Sonnen confiante que venceu Anderson Silva em luta de boxe, quer ‘superestimado’ Jorge Masvidal no próximo

Chael Sonnen já está assinando mais cheques com a boca.

Poucos momentos depois da conclusão de uma estranha luta de boxe de cinco rounds no Brasil contra o rival de longa data Anderson Silva, Sonnen voltou a usar seus velhos truques ao microfone. Não houve vencedor oficial devido à luta ter sido marcada como exibição, mas Silva pareceu levar a melhor sobre Sonnen em cinco rounds. O MMA Fighting marcou a luta por 50 a 45 a favor de Silva.

Não foi assim que Sonnen viu as coisas.

“Achei que tivesse vencido os três primeiros rounds”, disse Sonnen em uma confusão na mídia pós-luta. “Você tem que entender, ele me deixou vencer o primeiro. Ele sempre me deixa vencer o primeiro round. Essa é uma de suas estratégias, ele sente você. Ele deixa todo mundo vencer o primeiro round, e eu fiz nas rodadas 2 e 3 a mesma coisa que fiz no primeiro round.

“Mas eu escorreguei em algum lugar no quarto round, e então eles trouxeram o médico em algum momento porque eu estava com o nariz sangrando ou algo assim. É como, vamos lá, você está fazendo isso parecer muito pior do que é. Foram três rounds a dois, pensei que tivesse vencido aquela luta.”

Sonnen sempre se gabou de não apenas estar invicto (na verdade, ele tem um 31-17-1 no MMA), mas também de ter levado a melhor sobre Silva nas lutas anteriores do UFC. No UFC 117, Sonnen dominou Silva com sua luta agarrada por mais de 20 minutos antes de Silva pegá-lo com uma chave de braço triangular no quinto round. Na revanche no UFC 148, Silva derrotou Sonnen por nocaute técnico no segundo round.

Com sua interpretação liberal de como as lutas são pontuadas, Sonnen explicou como ainda tem vantagem sobre “The Spider”.

“É preciso entender que as duas últimas lutas, goste ou não, foram derrotas por paralisação, então um empate é um grande passo na direção certa”, disse Sonnen. “Por outro lado, dos seis rounds completos que fiz com o Anderson Silva, venci todos os seis. Ele nunca ganhou um round contra mim, isso é uma realidade.

“Esta noite ele ganhou rounds, é muito importante para mim conseguir um empate, é muito importante para ele vencer um round.”

Embora Silva ainda não tenha revelado seus planos após sua terceira luta com Sonnen, não há incerteza da parte de Sonnen sobre o que vem a seguir. Ele quer um pedaço do ex-astro do UFC Jorge Masvidal.

“Tudo isso foi apenas parte do processo”, disse Sonnen. “Estou lutando boxe com Jorge Masvidal. Fui chamado para aquela luta, concordei com essa luta, tudo isso fez parte do processo de treinamento e aprendi algumas coisas esta noite. Anderson, quando ele anda, ele me enganou várias vezes, e eu não gosto de ser enganado aí. Eu gosto de ver essas coisas chegando. Mas, quer dizer, ele se movia para um lado e batia em você com o outro, ele mostrava a mão direita e depois batia em você com a esquerda. Ele era muito complicado e muito rápido.

“Só digo isso porque o cara tem mais de 50 anos. Se ele está me enganando a ponto de conseguir colocar algumas dessas mãos em mim, vou ter que respeitar Jorge Masvidal um pouco mais do que eu. queria.”

Atualmente, Masvidal está escalado para lutar contra Nate Diaz em uma luta de boxe no dia 6 de julho. Masvidal tem trocado regularmente farpas públicas com Sonnen, às quais Sonnen não se esquivou de responder.

Quando os negócios de Masvidal com Diaz forem resolvidos, Sonnen espera que o ex-campeão do “BMF” dê continuidade a toda a conversa e o encontre no ringue.

“Masvidal é um pouco superestimado, com toda a justiça, em sua opinião”, disse Sonnen. “Não me lembro da última vez que ele venceu uma luta. Ele me ameaçou e disse: ‘Não vou nem usar a mão direita. Vou colocar isso no contrato. Eu fico tipo, ‘OK, estúpido, coloque isso no contrato. Eu não pedi isso, mas vá em frente e coloque isso aí. Então ele fala: ‘Vou pagar a você US$ 10 milhões’. Bem, eu não pedi US$ 10 milhões, mas novamente, estúpido, coloquei isso no contrato. Apenas continue falando.

“As coisas estão cada vez piores para Jorge Masvidal. Há algumas pessoas com quem você brinca, há algumas pessoas com quem você não brinca; coloque-me na categoria de ‘não’. Não me desafie a menos que queira lutar comigo.”