Charles Barkley diz que vai se aposentar da TV depois de 2024-25

Charles Barkley diz que a próxima temporada será a última na TV.

Barkley, parte do altamente popular e premiado programa de estúdio “Inside the NBA”, disse na noite de sexta-feira que a temporada 2024-25 será sua última na TNT e que ele também não ingressará em nenhuma outra rede além dessa.

“Não vou a nenhum lugar além da TNT”, disse Barkley na NBATV após a vitória do Dallas Mavericks no jogo 4 sobre o Boston Celtics na noite de sexta-feira. “Mas tomei a decisão de que não importa o que aconteça, o próximo ano será meu último ano na televisão. E só quero agradecer à minha família da NBA. com alegria e gratidão.”

O Dallas Mavericks e o Boston Celtics se enfrentam nas finais da NBA. Qual time levará para casa o Troféu Larry O’Brien? Teremos cobertura completa ao longo da série. • Finais da NBA: As últimas notícias, pontuações e atualizações

• Bontemps: Como Tatum inverteu o roteiro na busca pelo título

• Lowe: Os Mavs devem puxar todas as suas alavancas – agora

• MacMahon: Dentro do laboratório Kyrie-Luka

• Holmes: O vínculo entre Horford e Stevens

• Windhorst: Como Holiday surpreendentemente chegou a Boston

A NBA está negociando seus próximos acordos de direitos de mídia, que começariam na temporada 2025-26. Embora a liga não tenha anunciado como serão os acordos, Disney/ABC/ESPN, Amazon, NBC e Warner Bros. Discovery têm disputado o que são relatados como três pacotes disponíveis de jogos e conteúdo afiliado no valor estimado de US$ 76 bilhões para a liga ao longo de uma década.

Se a Warner Bros. Discovery for uma empresa de mídia estranha, isso significaria o fim dos jogos na TNT e não mais “Por dentro da NBA”.

“Espero que a NBA continue com a TNT, mas, para mim, pessoalmente, queria que vocês ouvissem isso de mim… Queria dizer à minha família da NBATV e da TNT que não vou para outra rede, mas vou passar o bastão para Jamal Crawford ou Vince Carter ou para você Steve (Smith)”, disse Barkley.

“Mas no ano que vem, vou me aposentar depois de 25 anos e só queria agradecer. E queria que vocês ouvissem isso de mim primeiro.”

Antes das finais da NBA, o comissário Adam Silver classificou o processo de direitos de mídia como “incrivelmente complexo” com base na tecnologia envolvida (transmissão, cabo e streaming), nos licitantes concorrentes e em um cronograma que se estende até um futuro imprevisível.

Questionado sobre o potencial fim do “Inside the NBA”, vencedor do prêmio Sports Emmy, com o apresentador Ernie Johnson e os ex-jogadores Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Barkley, se o contrato do WBD com a liga na próxima primavera terminasse, Silver disse que simpatizava com a situação.

“[To] ao pessoal da Turner Sports, peço desculpas por ter sido um processo prolongado, porque sei que eles estão comprometidos com seus empregos”, disse ele. “É uma grande parte de sua identidade e da identidade de sua família, e ninguém gosta dessa incerteza . Acho que cabe ao escritório da liga levar essas negociações ao auge e concluí-las o mais rápido possível”.