Charlie Woods, filho de Tiger, se classifica para o primeiro evento da USGA

CORAL SPRINGS, Flórida – Charlie Woods, filho de 15 anos de Tiger Woods, conquistou seu primeiro campeonato da USGA na quarta-feira, quando obteve a melhor pontuação entre as eliminatórias para o US Junior Amateur no próximo mês em Oakland Hills.

Charlie Woods se recuperou de uma largada bogey, double bogey no Eagle Trace Golf Club para terminar com 1 abaixo de 71 para ser medalhista em sua qualificação, um dos quatro jogadores a se classificar no local.

“Não joguei muito bem nos dois primeiros buracos, mas joguei muito bem nos últimos 16”, disse Charlie Woods. “Eu apenas disse a mim mesmo para não fazer mais bogeys ou duplas e aproveitei alguns lindos looks de passarinho quando os tive.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Tiger Woods tinha 14 anos quando se classificou para seu primeiro US Junior, chegando às semifinais. Ele venceu seu primeiro US Junior Amateur um ano depois em Bay Hill em 19 buracos e é o único jogador a vencer o US Junior três vezes consecutivas.

Os jogadores precisam ter menos de 19 anos antes do final do campeonato.

O US Junior Amateur acontecerá de 22 a 28 de julho em Oakland Hills, nos subúrbios de Detroit. Charlie Woods estará entre os 264 jogadores que passarão por 36 buracos de jogo por tacadas nos campos Norte e Sul em Oakland Hills para determinar quais 64 jogadores avançam para o jogo por buracos.

Tiger Woods é nove vezes campeão da USGA: três títulos consecutivos de Amadores Júnior dos EUA, três Amadores dos EUA consecutivos e três títulos do Aberto dos EUA.

“A USGA significa muito para mim”, disse Charlie Woods. “Quero ganhar campeonatos da USGA e espero um dia o US Open.”