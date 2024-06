Chase Briscoe substituirá Martin Truex Jr., que se aposenta, anuncia JGR

HUNTERSVILLE, NC – Chase Briscoe e Joe Gibbs Racing confirmaram que o piloto da NASCAR substituirá o aposentado Martin Truex Jr. no Toyota nº 19 para a temporada 2025 da Cup Series, dias depois que o piloto Christopher Bell acidentalmente estragou a surpresa em uma entrevista coletiva.

Bell recebeu uma pergunta inócua no fim de semana no New Hampshire Motor Speedway sobre uma possível mudança de liderança na JGR após a aposentadoria de Truex.

“Sempre que Chase entra no carro…” ele começou a dizer.

Bell parou instantaneamente e sorriu, percebendo que não havia como voltar atrás nesse erro. Briscoe herdaria de fato o Toyota nº 19 na próxima temporada na JGR.

A JGR zombou do acidente na entrevista coletiva de terça-feira para apresentar Briscoe na Carolina do Norte.

“Já que cometi o erro de começar isso”, disse Bell. “Acho que vou terminar hoje.”

Com isso, Bell apresentou Briscoe, que se tornaria o primeiro piloto entre os quatro da Stewart-Haas Racing a conseguir uma vaga na Copa da próxima temporada. SHR, equipe bicampeã da NASCAR com 69 vitórias na Cup Series desde sua formação em 2009, anunciou no mês passado que fecharia sua organização no final desta temporada. SHR este ano coloca carros da Cup para Briscoe, Josh Berry, Noah Gragson e Ryan Preece.

“Temos que vencer”, disse Gibbs. “Achamos que Chase pode vencer.”

Briscoe, que assinou um contrato de vários anos, está em 16º na classificação de pontos da Copa, depois de terminar em segundo lugar na corrida de domingo em New Hampshire. Em sua carreira na Cup Series, ele tem uma vitória, 12 resultados entre os cinco primeiros, 27 entre os dez primeiros e duas poles.

“A JGR é o lugar para estar se você quiser vencer corridas semana após semana e correr pelo campeonato todos os anos”, disse Briscoe.

A Bass Pro permanecerá como patrocinadora, inclusive para o Daytona 500 de 2025. Truex venceu 34 corridas da Copa, 32 desde 2015. Ele teve o recorde de sua carreira com oito vitórias em 2017, quando venceu o campeonato da série. Ele permanecerá na JGR como embaixador.

Briscoe fará dupla com o chefe de equipe James Small. Small ajudou a levar Truex a oito vitórias desde que se tornou chefe de equipe em 2020.

“O comprovado caráter e perspicácia de corrida de Chase se encaixarão perfeitamente entre os pilotos talentosos dos campos Joe Gibbs Racing e Toyota”, disse o presidente da TRD, David Wilson.