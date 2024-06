Chefes dão capacete ao presidente Biden durante visita à Casa Branca

WASHINGTON – O presidente Joe Biden viu como um presságio para sua próxima tentativa de reeleição o retorno dos Kansas City Chiefs à Casa Branca na sexta-feira, sendo homenageados como campeões do Super Bowl pelo segundo ano consecutivo.

Biden observou que os Chiefs foram os primeiros campeões repetidos da NFL em 20 anos. Ele fez uma pausa e disse: “De costas um para o outro. Gosto disso.”

Os Chiefs pareciam em casa em uma tarde quente e ensolarada. Eles chegaram à cerimônia no Gramado Sul por meio de escadas duplas vindos da Casa Branca, com o wide receiver Rashee Rice liderando o caminho em uma das filas.

Vários jogadores, incluindo Rice, fizeram uma pausa para tirar fotos no pódio da sala de reuniões da Casa Branca.

A história percorre esses corredores. pic.twitter.com/C43clflMeN – Chefes de Kansas City (@Chiefs) 31 de maio de 2024

Patrick Mahomes, numa breve entrevista após a cerimónia, disse que a sua parte favorita da viagem deste ano foi mostrar a Casa Branca aos companheiros de equipa que não estiveram na visita do ano passado.

“Acho legal que você soubesse o que esperar”, disse Mahomes. “Estou mostrando fotos de outros caras na parede. Estou mostrando pinturas, estou mostrando alguns móveis antigos, tudo. É realmente legal, e sinto que em algum momento eu estava tentando ser guia turístico, então é legal isso. E então estar no palco e olhar para fora e ver o Monumento a Washington e todas essas coisas diferentes, é um momento legal. Eu apreciarei isso.

“Espero que possamos voltar novamente. Agradecerei sempre.”

O presidente Joe Biden foi presenteado com um capacete do Chiefs pelo técnico Andy Reid durante a cerimônia de sexta-feira na Casa Branca para comemorar a vitória de Kansas City no Super Bowl LVIII. “Recebemos o tratamento real”, disse Reid. Andrew Harnik/Getty Images

Biden, talvez ciente da tentativa simulada de Travis Kelce de assumir o microfone na cerimônia do ano passado, inicialmente brincou dizendo que o tight end não seria convidado a falar.

“Eu gostaria que Travis estivesse aqui, mas não sei o que ele diria”, disse Biden.

Mas então ele convidou Kelce para o microfone.

“Meus compatriotas americanos, é bom ver todos vocês de novo”, disse Kelce. Ele então recuou, dizendo que lhe disseram que seria eletrocutado com um taser se permanecesse onde estava.

Durante a cerimônia, Biden mencionou o tiroteio após o desfile do campeonato do Super Bowl, em fevereiro, e o papel que muitos jogadores e treinadores tiveram em proporcionar conforto aos torcedores.

“Estou muito orgulhoso daqueles caras que agiram dessa maneira”, disse o técnico Andy Reid depois. “Não houve pânico por parte dos jogadores, e então eles pegaram todas as crianças que estavam chorando e meio que cuidaram delas. um pouco e ajudou-os a se acalmarem. Durante o caos, isso é alguma coisa.

“A cidade inteira se uniu em torno disso e isso é legal. Não importava. Você deixou tudo de lado, todas as suas crenças e tudo de lado, mas todos se uniram para apoiar a família [of victims] e que você não pode pedir mais disso.”

A cerimônia foi concluída com Reid e o presidente Clark Hunt presenteando Biden com um capacete, que ele colocou na cabeça para aplausos dos jogadores do Chiefs.

“Recebemos o tratamento real e um ótimo passeio”, disse Reid. “Não sei quantos presidentes experimentaram o capacete do seu time. Esta pode ser a primeira vez… então está sendo feita história.”