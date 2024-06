Joey Castanha16 vezes campeão do Concurso de comer cachorro-quente do Nathanfoi impedido de participar do evento deste ano, conforme anunciado pela Alimentação da Liga Principal (MLE). A proibição supostamente decorre da recente parceria da Chestnut com uma marca concorrente de alimentos veganos.

Chestnut se tornou um marco nas comemorações do 4 de julho, garantindo a vitória em 16 dos últimos 17 concursos de Nathan’s Hot Dog Eating, incluindo as últimas oito vitórias consecutivas. Ele também detém o recorde histórico de consumo de 76 cachorros-quentes e pães, estabelecido em 2021.

A MLE forneceu informações sobre a decisão de excluir Chestnut da competição, confirmando que a sua afiliação a uma empresa de alimentos à base de plantas é a força motriz por trás da divisão. A organização expressou que Chestnut teria permissão para competir se rompesse os laços com a marca vegetal.

“Ficamos arrasados ​​​​ao saber que Joey Chestnut escolheu representar uma marca rival que vende cachorros-quentes à base de plantas, em vez de competir no famoso concurso de alimentação de cachorro-quente Nathan’s Fourth of July de 2024”, afirmou MLE. “Joey e seus gerentes priorizaram uma nova parceria com uma marca diferente de cachorro-quente em vez de nosso relacionamento de longa data”.

Chestnut afastado do confronto de 4 de julho

A declaração continuou: “Joey Chestnut é um herói americano. Nada adoraríamos mais do que tê-lo no famoso concurso internacional de alimentação de cachorro-quente Nathan’s, que ele domina há anos. Ainda há a oportunidade para ele escolher Nathan’s e July 4º lugar sobre o cachorro-quente à base de plantas e retorno aos fãs em Coney Island. Esperamos que ele retorne quando não estiver representando uma marca rival.

A ausência de Chestnut no próximo evento marcaria uma mudança significativa para a competição do Dia da Independência. No ano passado, nenhum outro participante chegou perto do feito notável de Chestnut de consumir 62 cachorros-quentes e pães.

A exclusão de Chestnut do concurso deste ano poderá potencialmente alterar a dinâmica do evento, uma vez que os fãs se habituaram às suas performances impressionantes e aos seus feitos recordes. A possibilidade de seu retorno no futuro permanece aberta, caso ele decida priorizar sua associação de longa data com a Nathan’s e a tradição anual do Quatro de Julho em vez de sua atual parceria com uma marca rival.