Chelsea Gray retorna de lesão para ajudar Aces a derrotar Storm

LAS VEGAS – Depois de perder os primeiros 12 jogos da temporada, a armadora Chelsea Gray precisou de apenas 20 segundos para registrar sua primeira assistência, quando o Las Vegas Aces a recebeu de volta ao derrotar o Seattle Storm por 94-83 na noite de quarta-feira.

Gray fez check-in pela primeira vez faltando 1:41 para o fim do primeiro quarto e recebeu uma ovação estrondosa da multidão na Michelob Ultra Arena.

Cinco vezes All-Star, Gray jogou pela última vez em 15 de outubro, jogo 3 das finais da WNBA de 2023, quando saiu no quarto período com uma lesão no pé esquerdo. Ela então perdeu o jogo 4, quando Las Vegas venceu Nova York para conquistar o segundo campeonato consecutivo da WNBA.

A primeira contribuição oficial de Gray para a temporada de 2024 foi uma assistência para Alysha Clark, que acertou um chute de 3 pontos da ala faltando 1:21 para o fim no primeiro quarto, que deu aos Ases uma vantagem de 26-13. Foi a 1.500ª assistência da carreira de Gray, já que ela se tornou a nona jogadora da WNBA a atingir a marca.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Gray – carinhosamente chamado de “ponto gawd” pelos fiéis dos Ases – jogou 15:30 minutos, terminando com 7 assistências, 4 rebotes, 2 bloqueios e 1 ponto.

Após o jogo, Gray saiu da quadra para cumprimentar sua esposa e filho, que comemoravam seu retorno.

“Provavelmente passei por todas as emoções até hoje”, disse Gray. “Fiquei um pouco ansioso o dia todo. Já faz muito tempo que não entrei naquela quadra. Mas os torcedores foram incríveis desde o momento em que saí para me aquecer até o momento em que verifiquei o jogo. Foi um pressa e uma sensação que senti muita falta.”

Agora em sua 10ª temporada na WNBA, Gray teve médias de 12,4 pontos, 3,1 rebotes e 5,0 assistências em sua carreira. Na última temporada, ela teve média de 15,3 pontos, 7,3 assistências e 4,0 rebotes, levando os Ases a títulos consecutivos.

Antes do retorno de Gray na noite de quarta-feira, os Ases haviam perdido cinco dos últimos sete jogos.

“Parecia meu coração”, disse a técnica do Aces, Becky Hammon, ao ouvir a multidão explodir pelo retorno de Gray. “Ela é a líder da nossa equipe. Achei que ela também fez um trabalho maravilhoso.”

“Provavelmente passei por todas as emoções até hoje”, disse Chelsea Gray. “Fiquei um pouco ansioso o dia todo… Mas os torcedores foram incríveis desde o momento em que saí para me aquecer até o momento em que verifiquei o jogo.” Imagens de Ethan Miller/Getty

Gray se juntou aos Ases antes da temporada de 2021 da WNBA, depois de passar cinco temporadas no Los Angeles Sparks e foi o MVP das finais da WNBA de 2022.

Gray, que também conquistou o ouro olímpico em Tóquio, se juntará à seleção feminina de basquete dos Estados Unidos nos Jogos de Paris no próximo mês.

Cinco jogadores do Ases marcaram dois dígitos na quarta-feira, liderados pelos 31 pontos de Jackie Young. A’ja Wilson somou 27 pontos e 9 rebotes.

“Foi ótimo poder passar [Young] a bola de basquete e estar lá no chão”, disse Gray. “Essa garota é boa!”

Os Ases (7-6) voltam à quadra no sábado contra o líder da liga Connecticut Sun (13-1).