Chiefs comemoram o Super Bowl na cerimônia do ringue, olho três turfa

KANSAS CITY, Missouri – A caminho de ganhar seu terceiro anel de campeonato do Super Bowl, Patrick Mahomes já estava pensando em ganhar outro.

“A primeira coisa que penso é como foi ótima a última temporada e as adversidades com as quais lidamos”, disse Mahomes na noite de quinta-feira, antes que o Kansas City Chiefs distribuísse anéis do campeonato do Super Bowl LVIII para jogadores, treinadores e funcionários do Nelson- Museu de Arte Atkins. “Então vou pensar em como posso conseguir outro para o dedo mínimo. Vai ser preciso muito trabalho (ganhar três títulos seguidos). Isso nunca foi feito antes por um bom motivo. É preciso um grupo especial de rapazes, e acho que temos esse grupo.”

Os Chiefs fizeram mais de 400 anéis para distribuir neste campeonato, o segundo consecutivo e o terceiro nos últimos cinco anos. Cada um contém 529 diamantes, 38 rubis e 14,8 quilates de pedras preciosas, segundo o fabricante dos anéis, Jostens.

É assim que se parece a grandeza 💍 pic.twitter.com/tZyiTjcAby – Chefes de Kansas City (@Chiefs) 14 de junho de 2024

Entre os destaques: uma exibição celebrando “Tom & Jerry”, o nome do Chiefs para a jogada em que marcaram o touchdown na prorrogação que lhes permitiu vencer o San Francisco 49ers por 25-22. Passe de pontuação de 3 jardas para Mecole Hardman está diagramado no ringue na escrita do técnico Andy Reid.

Mas, como aconteceu com Mahomes, grande parte do foco da noite estava na conquista do terceiro campeonato consecutivo, algo que nenhum time foi capaz de realizar na era do Super Bowl.

“É um desafio incrível”, disse o presidente do Chiefs, Clark Hunt. “Isso nunca foi feito na National Football League, que diz tudo o que você precisa saber sobre isso. É difícil voltar atrás e pelo que tenho visto eles estão realmente ansiosos para começar esta campanha. Eles acreditam que têm boas chances nisso. Obviamente, você precisa que muitas coisas aconteçam do seu jeito.

“Se conseguirmos isso, será algo que solidificará este período do futebol dos Chiefs.”

Os Chiefs tiveram outras comemorações do título da temporada passada, incluindo o desfile do campeonato dias depois de vencer o Super Bowl LVIII e a visita à Casa Branca com o presidente Joe Biden, há duas semanas. Para os Chiefs, a cerimônia do anel encerrou a temporada de 2023.

“Esta noite é a noite”, disse o gerente geral Brett Veach. “Esta noite é uma daquelas noites especiais em que podemos sentar e assistir aos destaques, desfrutar da companhia um do outro e refletir sobre o que realizamos.”