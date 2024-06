Chris Brown perde a calma após falha no fio de suspensão no show

Chris Brown O show de terça à noite em Nova Jersey passou por algumas dificuldades técnicas, fazendo com que o cantor de R&B ficasse preso enquanto estava suspenso no ar, o que o desencadeou.

CB subiu ao palco do Prudential Center em Newark e, enquanto tocava “Under The Influence”, estava pendurado por fios de suspensão que pareciam funcionar mal acima de um grupo de dançarinos alheios.

Chris Brown fica chateado com a equipe depois de ficar preso no ar durante sua apresentação em Nova Jersey

Confira o vídeo… Chris estava pendurado, mas ainda cantando. Você pode dizer que algo está errado porque ele se vira para alguém fora da tela e sinaliza com gestos com as mãos que precisa de ajuda.