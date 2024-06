Chris Pratt diz que está interessado na mudança da Marvel para o DC Universe

TMZ. com

Chris Pratt é manter a realidade: nunca diga nunca ao pular da Marvel para o Universo DC – o que parece uma possibilidade com seu amigo diretor James Gunn fazendo a mudança com ‘Superman!’

Conversamos com Pratt na quinta-feira em Los Angeles, e ele disse que aceita qualquer papel do DCU que James ache adequado para ele – especialmente porque ‘Superman’ está fora de questão com o ator David Corenswet entrando em ação para o papel icônico.