Chrisean Rock cumprindo pena de prisão por ataque ao show de Tamar Braxton, definido para ser extraditado

Rock cristão ser presa na semana passada já terminou com ela sendo condenada – e ela vai cumprir uma pena de prisão … sem mencionar ter que responder a Oklahoma.

De acordo com os autos do tribunal, obtidos pelo TMZ Hip Hop, Chrisean foi condenada a 12 meses de liberdade condicional e 30 dias de prisão como resultado da altercação que aconteceu no show de Tamar Braxton em novembro… quando ela foi acusada de ter atacado o dançarino reserva James Wright.