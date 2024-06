Chrissy Teigen explica por que ela estava tomando banho em água ‘suja’

Chrissy Teigen tive que explicar por que a água do banho dela parecia suja como o inferno depois João Lenda postou um vídeo dela se lavando… e a explicação já havia sido dada.

O negócio é o seguinte… John postou recentemente um vídeo de Chrissy sentada nua em uma banheira, usando um de seus produtos para a pele para tirar a maquiagem do corpo… algo que ela disse explicitamente no clipe desde o início – e ainda assim, ainda havia alguma confusão/zombaria sobre isso.

Os trolls rapidamente inundaram os comentários na postagem de John no Instagram, dizendo que a água acastanhada do banho parecia “suja”… e acusando Chrissy de não tomar banho o suficiente, etc.