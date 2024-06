Christopher Bell vence com pneus de chuva e leva a bandeira quadriculada na corrida da Copa em New Hampshire

LOUDON, NH – Christopher Bell dominou a primeira corrida da NASCAR Cup Series que terminou com carros rodando com pneus de chuva e arrancou após um atraso de 2 horas e 15 minutos devido ao clima para vencer a escuridão e o campo e vencer no domingo em New Hampshire Motor Autódromo.

Bell venceu sua terceira corrida da temporada na Copa e venceu o fim de semana em New Hampshire após a vitória de sábado na Xfinity Series.

Na sexta-feira, Bell estragou a revelação de que Chase Briscoe se juntará a ele na Joe Gibbs Racing em 2025. Em seguida, ele arruinou a melhor chance de Briscoe em sua primeira vitória da temporada, impedindo-o nas duas últimas voltas do final da prorrogação.

Com a escuridão caindo, Bell passou por Josh Berry e Briscoe e continuou sendo o piloto a ser batido em New Hampshire. Ele tem quatro vitórias na Série Xfinity em Loudon e venceu uma corrida da Copa na pista pela segunda vez.

“Eu adoro condições adversas”, disse Bell. “Parecia que o ritmo normal de Loudon era muito, muito escorregadio.”

Bell estava acostumado com a chuva – ele venceu a Coca-Cola 600 encurtada pela chuva do mês passado faltando 151 voltas para o fim da corrida.

Na verdade, New Hampshire precisava de quatro voltas extras.

Mesmo com o início da corrida adiantado meia hora, New Hampshire ficou uma bagunça desde o momento em que a bandeira verde foi hasteada. A corrida foi marcada por acidentes que tiraram algumas das maiores estrelas da NASCAR da disputa – enquanto o resto do pelotão tentava permanecer na disputa e vencer a chuva iminente que pairou durante todo o fim de semana.

Tyler Reddick, que venceu em Talladega nesta temporada, manteve a liderança quando a corrida recebeu bandeira vermelha por causa da chuva, faltando 82 voltas para o final da corrida programada de 301 voltas.

Os torcedores fugiram das arquibancadas e os motoristas voltaram para seus motorhomes aparentemente sem chance de retorno à medida que o tempo sombrio piorava. New Hampshire e NASCAR aguardaram um alerta de tornado, relâmpagos próximos e um alerta de forte tempestade antes de poder retomar a corrida após um atraso de mais de 2 horas – e depois que os membros da tripulação varreram a água parada da estrada dos boxes – e todos os carros foram atingidos a pista de 1.058 milhas com pneus novos.

A NASCAR permitiu que as equipes usassem pneus para chuva pela única segunda vez em uma corrida por pontos nesta temporada. As equipes tinham no máximo quatro jogos de pneus para chuva para correr na pista oval úmida. As equipes tiveram que usar pneus de chuva durante os pit stops e sua posição não poderia ser afetada.

Eles também não tiveram escolha de pneu.

Eles também não foram páreo para Bell em seu Toyota nº 20 da Joe Gibbs Racing.

Bell subiu em seu carro e ergueu uma vassoura sobre a cabeça em homenagem à varredura do fim de semana antes de agarrar a lagosta na pista da vitória que New Hampshire tradicionalmente premia o vencedor.

Briscoe foi o segundo e Berry o terceiro. Kyle Larson e Chris Buescher completaram os cinco primeiros.

Os problemas de Busch O dia sombrio de Kyle Busch terminou com seu Chevy sendo rebocado para fora da pista.

Busch bateu na parede ao fazer as voltas de cautela para encerrar sua corrida e continuar o que parece ser a pior temporada de sua carreira na Copa. Busch já havia atingido a parede logo depois da metade do caminho e estava correndo em 24º no final da corrida quando foi recolhido em outro acidente. Ele terminou em 35º em mais uma prova difícil nesta temporada pilotando pela Richard Childress Racing.

Bicampeão da Copa com 231 vitórias na NASCAR, Busch ainda não venceu uma corrida nesta temporada pilotando pela RCR. Busch levantou algumas sobrancelhas na semana passada quando sugeriu que estaria aberto a retornar a dois de seus ex-times da Copa, embora tenha dito que continua comprometido com o RCR na próxima temporada.

Busch, que ficou duas voltas atrás de Bell com apenas 50 voltas de corrida, precisa de uma vitória no Chevrolet nº 8 para chegar aos playoffs e estender sua seqüência de 20 temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória na série da Copa. Depois de marcar três vitórias na temporada passada em seu ano de estreia na RCR, Busch, de 39 anos, está agora em uma seca de 39 corridas sem vitórias. É a pior sequência de derrotas de sua carreira.