Cincinnati 4-3 Filadélfia (19 de junho de 2024) Análise do jogo

Os dois gols de Luciano Acosta levaram o anfitrião FC Cincinnati à vitória por 4 a 3 sobre o Philadelphia Union na noite de quarta-feira, mas foi o terceiro gol do time da casa, marcado por Luca Orellano, que roubou a cena.

Orellano pegou a bola em seu meio campo aos 15 minutos e lançou um chute de longa distância por cima da cabeça do goleiro do Union, Oliver Semmle, para colocar o Cincinnati em vantagem por 3-2.

Depois de sofrer um gol tardio ao Union para empatar o jogo em 3 a 3, Acosta finalizou um excelente remate individual aos 10 minutos dos acréscimos do segundo tempo para o vencedor do jogo.

Kevin Kelsy também marcou pelo FC Cincinnati (12-3-3, 39 pontos), que venceu nove das 10 partidas e está atrás do líder da MLS, Inter Miami.

Tai Baribo marcou duas vezes e Jesus Bueno fez o outro para o Philadelphia (4-6-8, 20 pontos), que tem apenas uma vitória em 12 partidas (1-6-5). O Sindicato desistiu de três das últimas quatro reuniões com Cincinnati.

O FC Cincinnati recebeu um pênalti aos 47 minutos, depois que o zagueiro do Union, Jake Elliott, derrubou Yuya Kubo na área.

No pênalti que se seguiu, Acosta venceu Semmie em mergulho com um chute de pé direito, dando ao Cincinnati uma vantagem de 2 a 1.

O Filadélfia empatou em 2 a 2 aos 55 minutos, quando Bueno bateu o escanteio de Kai Wagner pela primeira vez na temporada.

Luca Orellano comemora depois de marcar um gol impressionante no meio-campo para o FC Cincinnati.

Baribo empatou em 3 a 3 no primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, após a surpresa de Orellano, acertando um chute de pé direito do meio da área para seu segundo gol no jogo.

Kelsy abriu o placar aos 29 minutos, cabeceando um passe de Acosta para Semmle e marcando seu quarto gol na temporada. A assistência é a 14ª líder da equipe de Acosta na temporada.

Então, aos 40 minutos, Acosta teve uma excelente chance de aumentar a vantagem do Cincinnati com um belo jogo de pés na área, mas Elliott bloqueou o chute.

Baribo respondeu pelo Philadelphia aos 43 minutos, acertando seu chute de pé direito após uma cabeçada de Mikael Uhre pela primeira vez na temporada.

Quarta-feira foi o primeiro de dois encontros entre os clubes nesta temporada. Os dois lados concluem a série da temporada em 19 de outubro na Filadélfia.