Clark, Reese ou Wilson? Este é o jogador mais comercializável da WNBA de acordo com Andrew Schulz

Tele WNBA está atualmente testemunhando alguns desempenhos excelentes de seus jogadores, com novatos e veteranos deixando sua marca na liga. Céu de Chicagoé novato Anjo Reese tem dominado com double-doubles, enquanto Ah, Wilson tem estado em uma onda de pontuação, acumulando consistentemente mais de 25 pontos em seus confrontos. No entanto, o comediante André Schultz parece ter uma perspectiva diferente sobre quem é o jogador mais comercializável da liga.

Segundo Schulz, Caitlin Clark of the Fever é a jogadora mais comercializável da WNBA. Ele atribui isso ao recorde de audiência que os confrontos de Clark conquistaram, sugerindo que seu estilo de jogo único pode ser um fator contribuinte.

Angel Reese critica o ‘tratamento especial’ de Caitlin Clark após a perda

Schulz destacou que Clark tem acertado o logo três, um feito que nenhum outro jogador da WNBA fez com tanta frequência. Ele enfatizou: “Caitlin Clark está atingindo o logo três. Ela é a primeira garota na história a fazer isso regularmente. Gostamos do logo três… Ninguém na WNBA faz isso com sua frequência.”

Clark é conhecida por sua impressionante precisão de arremesso, ostentando uma média de arremessos de 39% e mostrando suas habilidades com arremessos de meia quadra durante as sessões de treinamento. Schulz comparou o estilo de jogo de Clark ao de A’ja Wilson e Angel Reese observando que nenhum deles realiza arremessos de meia quadra ou “logo 3s”.

Os três do logotipo de Caitlin a diferenciam, diz Schulz

Embora Wilson detenha recordes como a maior média de pontos por jogo na liga, e Reese tenha registrado consistentemente duplas duplas como novato, Schulz acredita que seus jogos carecem de comercialização. Ele declarou: “Você não pode comercializar o jogo de Angel Reese.”

Apesar da opinião de Schulz, é importante reconhecer que tanto Wilson como Reese têm os seus próprios pontos fortes e realizações que os tornam comercializáveis ​​por direito próprio. A habilidade de pontuação de Wilson e as impressionantes atuações duplo-duplo de Reese certamente têm valor na liga e podem ser comercializadas de forma eficaz.

Embora Schulz possa acreditar que Clark é a jogadora mais comercializável da WNBA devido ao seu estilo de jogo único e desempenhos recordes, é essencial reconhecer os pontos fortes individuais e a comercialização de todos os jogadores da liga.