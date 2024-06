Classificação do kit da Copa América: Qual time tem a melhor camisa?

A Copa América está quase chegando e, enquanto times da CONMEBOL e da Concacaf competem para ser eleitos o melhor time internacional do Hemisfério Ocidental, há outra luta importante sendo travada em campo: uma batalha da moda.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os kits internacionais estão carregados de metáforas e imagens para inspirar o apoio patriótico (um gerador de receitas confiável) da base de fãs de cada país. Todo mundo quer que seu time tenha uma boa aparência em campo. E se o time deles fizer isso, esses fãs provavelmente pensarão que ficariam bem vestindo a mesma coisa.

Cinismo à parte, este é um torneio internacional, portanto trata-se de identidade nacional, e o design do kit é mais um elemento disso. E embora haja alguns fracassos definitivos no conjunto de kits da Copa América de 2024, também há vários triunfos brilhantes, que classificamos para você abaixo.

16. Chile (Adidas)

(Foto de NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

Inspirada no “mar vermelho” de torcedores do Chile, a camisa principal parece ter sido encomendada na seção de times de um catálogo genérico online. Embora o mosaico na frente forme a estrela da bandeira do país, é difícil decifrá-lo e, em vez disso, a blusa parece ser uma das camisas antigas onde todos os países com Nike ou Adidas tinham o mesmo design em cores diferentes.

Adidas

Se você pensava que o primário do Chile parecia genérico, então o secundário é praticamente invisível. Cada terceira escola secundária nos Estados Unidos tem esta camisa. Na verdade, o escritor deste artigo tinha um design incrivelmente semelhante quando jogava futebol no colégio no interior do estado de Nova York.

Adidas

É amarelo e, portanto, preenche os requisitos para uma camisa da Colômbia. Mas já vi muitas versões muito mais interessantes da camisa titular da Colômbia, e os painéis laterais – destinados a representar o “ritmo hipnotizante do Mar do Caribe” – que fornecem qualquer tipo de design interessante acabam parecendo bizarros. mapa de calor. Não é o melhor passo para frente.

Adidas

Este kit vem com um padrão esfumaçado na frente para representar a rapidez com que a memória dele desaparecerá do seu cérebro. Tem as cores, a singularidade e a impressão de um Spirit Halloween. Já existe uma loja temporária de fogos de artifício tentando se instalar nesta camisa.

14. Panamá (Reebok)

Federação Panamenha de Futebol

A primária do Panamá é basicamente apenas uma camisa vermelha. Há um padrão gravado na camisa para dar um toque visual, mas o padrão em si não parece particularmente especial. Supõe-se que seja inspirado no sombrero pintado, ou “chapéu Panamá” – um chapéu tecido com folhas de palmeira, agaves, pupunhas e juncos – mas essa representação é, na melhor das hipóteses, ampla.

Reebok

Um secundário igual ao primário, mas branco. Está bem; apenas chato. Se a Reebok realmente quisesse causar impacto aqui, poderia ter feito o padrão V em uma cor mais escura em vez do visual em relevo para dar a esta camisa uma representação muito mais forte do sombrero pintado.

Somos um pouco duros com esses kits, que mostram a cor histórica que deu ao apelido do Uruguai (A Celeste, significando o Sky Blue) e fornece alguns detalhes interessantes na gola. Mas acaba parecendo demais com uma imitação do Manchester City para o nosso gosto.

Design semelhante, apenas uma cor base diferente. Veja a entrada acima, mas substitua “Real Madrid” por “Manchester City”.

Adidas

Um visual icônico, o Vinotinto’s O kit é perfeitamente adequado e deve satisfazer qualquer torcedor venezuelano por aí. Não é o kit mais emocionante de forma alguma, mas ganha pontos pela cor única neste grupo.

Adidas

É aqui que a Venezuela perde a maior parte dos seus pontos. Não temos certeza se essa listra de tinta no peito não foi retirada de um logotipo do Windows do final dos anos 90.

@PUMAParaguai

Se você não sabia, a América do Sul é grande em looks icônicos e firmes. As listras vermelhas do Paraguai são um bom exemplo, embora esta acabe parecendo um pouco mais genérica que outras primárias.

(Foto de Raul Sifuentes/Getty Images)

A secundária do Paraguai é um tanto ousada com sua estampa inspirada nos laços do país com seu ambiente natural e as florestas tropicais. Alternativamente, este pode ser um padrão 3D que você precisa cruzar e descruzar os olhos para ver corretamente.

(Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Cale a boca dos Waldos por dois segundos: este é um kit realmente sólido que segue a identidade visual tradicional dos EUA. Eles jogam em casa de branco, geralmente com shorts azul escuro, e as listras vermelhas e brancas nos punhos das mangas e na gola são um bom toque de patriotismo.

(Foto de David Rosenblum/Icon Sportswire via Getty Images)

Uau. Peço desculpas se você realmente gosta de Grateful Dead ou Phish, mas estamos totalmente esgotados nos kits secundários tie-dye da USMNT. Parece o primo do kit Bomb Pop de 2014, exceto que é o primo que ainda carrega um saco hackeado consigo o tempo todo. A distância entre os kits primários e secundários é enorme.

(Foto de Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Não tão legais quanto a secundária, as primárias canadenses são apenas algumas camisas vermelhas com mangas vermelhas um pouco mais escuras e um brasão centralizado que faz a camisa parecer ainda mais vazia, mais simples.

(Foto de Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

É aqui que o dinheiro é ganho. A bolha tradicional da Nike ao redor do logotipo combina perfeitamente com o trabalho das riscas. Optar por um marrom mais escuro na faixa lateral em vez do vermelho brilhante é outra boa ideia para um kit sólido, e é o raro secundário que ofusca o primário desta lista.

@adidasfutebol

Somos fanáticos por um bom padrão, e esse é um ótimo padrão. A federação de futebol da Costa Rica descreve isso como “a fusão perfeita da cultura e da natureza da Costa Rica”, e o padrão vibrante e intrincado de vermelho e azul mostra esse casamento de maneira brilhante. Você já saiu com alguns Ticos? Ótimas pessoas, lindo país e um excelente kit.

@adidasfutebol

A camuflagem tem um enorme grau de dificuldade em uma camisa de futebol e, embora aplaudimos o esforço, ela simplesmente não funciona aqui. O primário tem uma ligação clara e estilosa com as belezas naturais do país, mas esse design é mais vago e acaba parecendo juvenil.

Crédito: Daniel Bartel-USA TODAY Sports

Aqui está um design icônico que nunca muda muito porque não é necessário. As listras ficam lindas com o escudo dourado monocromático, o logotipo da Adidas e o emblema dos campeões da Copa do Mundo.

(Foto de Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

O kit secundário da Argentina certamente não é muito digno de nota, mas também não é ofensivo. Os painéis laterais são uma bela homenagem às listras mais famosas do primário, dando à camisa algum caráter. Fora isso, com certeza é uma camisa azul.

(Foto de Justin Casterline/Getty Images)

Nós realmente gostamos da sensação mais vintage e em blocos da faixa azul escura aqui. Não é um kit barulhento ou muito exigente em termos de design, mas tem uma sensação forte, e sempre gostaremos de uma camisa antiga bem executada.

@latriecu

Assim como o primário, o Equador optou por uma faixa vintage no secundário, desta vez diretamente no peito, em vez de como uma faixa. Infelizmente, sem muita cor, este acaba parecendo um pouco monótono.

(Foto de Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Não estamos completamente apaixonados pelo padrão desenhado à mão e pela gola descolada, mas ambas as opções são sutis o suficiente para serem perdidas se você não estiver procurando por elas. E é muito difícil estragar um kit tão icônico como o do Brasil.

(Foto de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Os kits secundários azuis do Brasil geralmente parecem uma reflexão tardia, mas este tem um belo padrão de oceano e é uma das poucas camisas onde o brasão centralizado funciona.

4. Peru (Adidas)

(Foto de Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

O Peru pode fazer esse kit um bilhão de vezes e sempre vai ficar bom. A icônica faixa vermelha e detalhes dourados contra o fundo totalmente branco não precisam de nenhum enfeite. Num mundo de looks sul-americanos famosos, este pode ser o mais subestimado.

Adidas

Possivelmente uma opinião controversa, mas a questão secundária do Peru parece-nos adequada. O jogo de cores e as listras nas mangas são ideias interessantes que ganham pontos na camisa, mas que parece demais com um top de aquecimento.

(Foto de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Sim, você ouviu direito. Bolívia. Podemos estar melhor neste do que em outros, mas os detalhes e pequenos toques de cor realmente fazem isso por nós. O ponto de venda óbvio são os desenhos nas mangas, mas também adoramos como o painel verde escuro da gola dá lugar ao brilho das cores da bandeira boliviana ao redor do pescoço.

@maratona_bolivia

Gostamos muito da sutileza que a Bolívia traz para a Copa América com seus kits. Teria sido fácil se fosse apenas uma camisa vermelha lisa (como algumas outras sobre as quais você já leu). Em vez disso, há uma classificação de cores e padrões cuidadosos que dão à camisa uma aparência tecida à mão.

@jff_football

O kit primário jamaicano não atinge as mesmas alturas que seu lindo secundário, mas faz o trabalho bem o suficiente. Há um padrão sutil no painel amarelo principal, mas na maioria das fotos é muito difícil vê-lo.

@jff_football

Uma excelente exibição das cores do time e da identidade nacional apresentadas de uma forma visualmente distinta e interessante que ainda parece um kit. Não fique chocado se você ver seus amigos não-jamaicanos usando isso em torno da camisa da Copa do Mundo da Nigéria 2018 – este kit certamente terá apelo cruzado. Esta é a melhor camisa de todo o torneio.

(Foto de Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Embora a falta de uma base verde brilhante sem dúvida irrite alguns mexicanos, estamos apaixonados por esta camisa. A Adidas diz que os designs do México supostamente transmitem padrões de animais e da natureza com um toque místico. Vemos escamas de armaduras antigas aqui. Não importa o que você diga, este é um dos melhores do torneio.

Adidas

Em termos de design geral do kit, o México foge com esta Copa América. A secundária baseia-se novamente em imagens tradicionais mexicanas, desta vez em uma variedade de verdes claros. No que diz respeito a um “kit branco”, é o melhor que existe. E é o suficiente para colocar o México no topo da nossa lista.