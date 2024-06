Classificações de arremessadores de beisebol fantasia, conselhos de escalação para os jogos da MLB de terça-feira

Procure nossas classificações de arremessadores iniciais do beisebol fantasia, atualizações e rebaixamentos diários de rebatedores para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre a escalação do beisebol fantasia e para obter dicas de apostas na MLB. As probabilidades de jogos da MLB são fornecidas pela ESPN BET, e os conselhos de fantasia são voltados para ligas de 10 times da ESPN com pontuação padrão.

Observação: Este arquivo foi atualizado com mudanças de arremesso noturno e adiamentos de jogos relacionados ao clima, junto com a adição das últimas probabilidades de jogos da MLB no horário indicado de publicação.

Colocar o papo em dia

Recentemente, o San Francisco Giants SP Blake Snell afirmou que parte de seus problemas no início da temporada se deveram à falta de grande parte do treinamento de primavera. Provavelmente, o mesmo se aplica ao Arizona Diamondbacks SP Jordan Montgomery, especialmente porque ele mudou de agente depois de finalmente assinar um contrato de um ano. Montgomery não lidou com problemas de saúde, mas ainda não se recuperou depois de assinar tarde e ficar para trás no treinamento prolongado de primavera.

Montgomery fez nove partidas, então qualquer ferrugem residual deve ser eliminada, mas ele não conseguiu voltar à boa forma nesta temporada. As duas últimas partidas do canhoto foram terríveis, já que Montgomery rendeu 14 corridas merecidas em 17 rebatidas em apenas seis entradas combinadas, abanando apenas cinco e emitindo seis rebatidas nesse período.

As bolas rápidas de quatro e duas costuras de Montgomery caíram cerca de um tique e meio, com um declínio acentuado resultante na taxa de eliminações de 21,5% na temporada passada para 13,8% até agora em 2024. Seu comando e controle também sofreram.

O ERA de 6,60 de Montgomery é considerado um par de execuções muito alto por seus estimadores, mas uma marca entre os quatro médios e altos ainda está bem acima da média.

Montgomery já é alguém que não merece uma vaga em tempo integral nas ligas padrão de 10 times da ESPN. Quando ele estreou em 19 de abril, ele estava escalado em cerca de 82% das ligas da ESPN. Isso caiu para pouco mais da metade.

Montgomery deveria ser óbvio para começar em casa contra o Los Angeles Angels, mas contratá-lo é defensável. A queda na velocidade é preocupante. Mesmo assim sou agressivo, então começo por ele. Sua equipe, sua decisão.

O que você pode ter perdido na segunda-feira

Houston Astros C Yainer Diaz perdeu a derrota de 4-3 na entrada extra da noite passada para o San Francisco Giants. Diaz foi atingido na mão de arremesso com uma falta na partida de domingo e ainda sentia dores, embora o técnico Joe Espada tenha indicado que Diaz era capaz de acertar o golpe, se necessário. Diaz ficou no banco durante todo o jogo, com C Victor Caratini cuidando das funções de defesa. Antes do jogo, OF Kyle Tucker foi visto andando sem muletas, gerando otimismo de que será ativado do IL de 10 dias na sexta-feira, primeiro dia em que for elegível. Tucker está cuidando de uma canela machucada.

Colorado Rockies regular C Elias Dias teve que sair do caso da noite passada após o primeiro turno. Ele machucou a panturrilha esquerda ao lançar uma bola rasteira. Ele foi substituído atrás da placa pelo reserva C Jacob Stallings, com C/OF Hunter Goodman disponível em uma emergência. Diaz está programado para avaliação hoje. Se ele perder alguma ação, Stallings e Goodman irão substituí-lo. As Montanhas Rochosas começarão uma homestand de 10 dias na sexta-feira.

O New York Yankees deu as boas-vindas ao OF Juan Soto de volta à programação da noite passada. O rebatedor perdeu o set de fim de semana com o Los Angeles Dodgers devido a uma inflamação no antebraço, mas foi capaz de servir como DH na estreia contra o Kansas City Royals. Soto fez 1 a 3 com uma caminhada e uma corrida marcada na vitória por 4-2. Com Soto ocupando DH, Giancarlo Stanton teve a noite de folga, assim como OF Aaron Judge. Foi a primeira vez que Judge descansou nesta temporada.

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, também manteve 1B Anthony Rizzo no banco pelo segundo jogo consecutivo, já que Rizzo está em uma queda de 1 em 29. Com os Yankees mais próximos Clay Holmes precisando de um dia para se recuperar depois de lançar 24 arremessos para garantir a vitória de domingo à noite, Michael Tonkin fez sua primeira defesa da temporada.

Cidade de Kansas SP Seth Lugo conseguiu lançar sete frames contra a escalação menos potente dos Yankees, mas ainda assim rendeu quatro corridas. Os Royals também estavam jogando contra um homem depois de OF Hunter Renfroe saiu na terceira entrada após ter cometido uma falta em um par de arremessos com o pé esquerdo. Após o jogo, foi revelado que Renfroe está com o dedão do pé esquerdo quebrado. É provável que ele precise de uma passagem pelo IL, e OF Dairon Blanco é o provável substituto, embora OF Nelson Velazquez e 2B/OF Adam Frazier também possam ver a ação certa.

Os Baltimore Orioles estavam com falta de mão de obra com OF Kyle Stowers e de Austin Hays ambos resistiram ao caso AL East de segunda-feira em São Petersburgo contra o Tampa Bay Rays. Stowers está sentindo dores no pulso e Hays está com dores nas costelas. Os Orioles tinham uma vantagem de 1 a 0 depois que SS Gunnar Henderson depositou o primeiro arremesso do jogo nas arquibancadas para seu 21º home run, vencendo por 5 a 2.

Tudo o mais que você precisa saber para terça-feira

O Chicago White Sox está convocando o prospecto SP Drew Thorpe (3,5% escalado nas ligas ESPN) para sua estreia na liga principal, e ele enfrentará o Seattle Mariners na estrada, no T-Mobile Park, ideal para arremessadores. Thorpe foi a peça central que o White Sox adquiriu do San Diego Padres no acordo com Dylan Cease. Thorpe passou o início da temporada no Double-A Birmingham, onde registrou um brilhante ERA de 1,35 e 0,85 WHIP em 11 partidas, abrangendo 60 entradas. No entanto, ele abanou apenas 56, o que é pouco para um jovem de 23 anos desse nível. Dito isso, na terça-feira, Thorpe enfrenta uma escalação dos Mariners com a maior taxa de eliminações da liga, então ele está em jogo como streamer.

Normalmente, nos limitamos a um máximo de 50% na escalação ao identificar os titulares, mas terça-feira não é ideal para quem quer fortalecer seu arremesso. Como tal, o inimigo de Thorpe, Bryan Woo (58,2% escalados) merece destaque por estar um pouco acima do limite. É surpreendente que Woo esteja disponível em mais de 40% das ligas depois de registrar quatro partidas consecutivas de qualidade, três delas sem gols. Além disso, Woo não emitiu nenhuma caminhada neste trecho de 24 entradas e eliminou 16.

Meu ponto inicial favorito na pauta de terça-feira é Tylor Megill (7,0%), ao subir o morro do Citi Field para a abertura do set entre o New York Mets e o Miami Marlins. Megill tem 20 eliminações em apenas seis caminhadas nas últimas três partidas, cobrindo 17 frames. O torcedor dos Marlins está abaixo da média, mas levou o segundo menor wOBA da liga para o melhor campo de arremesso do jogo.

Dica de aposta do dia: A pontuação permanece baixa, já que a distância média da bola voadora em 2024 foi menor em relação às temporadas recentes, resultando em menos home runs e mais lançamentos de bola voadora. Ontem à noite, apenas um dos sete jogos terminou, e os Seattle Mariners levaram oito corridas nos dois últimos frames para terminar. Vou seguir a tendência quando o Arizona Diamondbacks receber o Los Angeles Angels esta noite e levar menos de 9,5 corridas marcadas (+110).

Iniciando classificações de arremessadores para Terça-feira

Os arremessadores são classificados na ordem de seus pontos de fantasia projetados pelo Previsor/Notas Diárias (FPS), usando o sistema de pontuação padrão da ESPN (2 pontos por vitória, menos 2 por derrota, 3 por entrada, 1 por K, menos 1 por rebatida ou caminhada permitida, menos 2 por corrida ganha permitida). T: A lateralidade do arremessador. OP: Equipe adversária. RST%: A porcentagem de escalação do arremessador nas ligas ESPN. ml: Linha de dinheiro ESPN BET. S/U: ESPN BET Over/Under para corridas marcadas. Para a linha estatística projetada, C% é a probabilidade de vitória da equipe usando projeções da ESPN, PI é o turno lançado, pronto-socorro são corridas ganhas permitidas e K são eliminações. Se uma equipe está planejando usar um “abridor” para iniciar o jogo, mas vai contar com um “arremessador em massa” para segui-lo no monte após 1-2 entradas, o arremessador em massa é listado e indicado com um asterisco.

Relatório de alívio

Para obter as informações mais recentes sobre a hierarquia do bullpen de cada equipe, bem como quais arremessadores podem estar enfrentando um pouco de fadiga e quem podem ser os suspeitos mais prováveis ​​de fazer uma defesa ou pegar uma surpresa em seu lugar, confira o último Closer Gráfico, que será atualizado todas as manhãs.

Relatório de acertos

Planeje com antecedência no beisebol fantasia com a ajuda de nossas projeções do Forecaster. A cada dia, forneceremos uma prévia atualizada dos próximos 10 dias para cada equipe, projetando a qualidade do confronto para rebatedores (geral e destreza), bem como para ladrões de base.

Melhores rebatedores escalados abaixo de 50% para terça-feira

Os melhores e piores rebatedores do dia são gerados pelo THE BAT X, um sistema de projeção criado por Derek Carty usando métodos avançados como aqueles usados ​​nos front offices da MLB, contabilizando uma variedade de fatores, incluindo talento dos jogadores, estádios, bullpens, clima, árbitros, defesa, enquadramento do arremesso do receptor e muito mais.

Carlos Correa (MIN, SS – 46%) vs.

Max Kepler (MIN, RF – 16%) vs.

TJ Friedl (CIN, CF – 38%) vs.

Jorge Soler (SF, RF – 45%) x Ronel Blanco

Jeimer Candelario (CIN, 3B – 17%) vs.

MJ Melendez (KC, RF – 6%) vs.

Rhys Hoskins (MIL, 1B – 35%) vs.

Tyler Freeman (CLE, 3B – 14%) em Brent Suter

Wenceel Perez (DET, 2B – 3%) x Mitchell Parker

Danny Jansen (TOR, C – 11%) em Carlos Rodriguez

Piores rebatedores com mais de 50% de escalação para terça-feira

(CHW, CF – 81%) em Bryan Woo

Jeremy Pena (HOU, SS – 65%) em Jordan Hicks

Paul Goldschmidt (STL, 1B – 79%) vs.

Yainer Diaz (HOU, C – 77%) em Hicks

Cal Raleigh (SEA, C – 68%) vs.

Jordan Westburg (BAL, 2B – 86%) vs.

Dansby Swanson (CHC, SS – 59%) em Zach Eflin

Nolan Arenado (STL, 3B – 87%) vs.

Ian Happ (CHC, LF – 66%) na Eflin

Brandon Nimmo (NYM, CF – 82%) x Jesus Luzardo

As melhores pilhas do THE BAT X para terça-feira