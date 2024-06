Clippers pressionam para reter Paul George, ‘respeito’ se ele desistir

PLAYA VISTA, Califórnia — O LA Clippers quer “muito” manter o armador All-Star Paul George, mas terá que ver como as coisas acontecem à medida que ele se aproxima do prazo de sábado para exercer sua opção de jogador de US$ 48,8 milhões.

Lawrence Frank, presidente de operações de basquete do Clippers, disse que o time tem mantido conversas contínuas com George e seu agente, Aaron Mintz.

Os Clippers podem contratar George para uma extensão de até quatro anos e US$ 221 milhões, mas dois lados não conseguem chegar a um acordo de extensão há meses.

Se nenhuma prorrogação for alcançada antes do prazo de sábado, George poderá se tornar um agente livre ou optar pelo acordo. Mesmo que George opte pelo último ano de seu contrato, ele pode tentar negociar com o Clippers para outro time.

Mas os Clippers, que contrataram Kawhi Leonard para uma extensão de três anos no valor de US$ 150 milhões em janeiro, estão esperançosos de que George queira permanecer em casa e perto de sua família enquanto cresceu na vizinha Palmdale.

“Nós amamos Paul”, disse Frank depois que os Clippers selecionaram o armador do Minnesota Cam Christie com a 46ª escolha na segunda rodada. “Queremos muito manter Paul, mas também entendemos e respeitamos muito o fato de que isso é um negócio.”

Frank acrescentou: “Esperamos que a decisão de Paul seja estar aqui. Ele tem sido incrível. Ele tem sido um All-Star. Ele é um dos melhores jogadores bidirecionais da liga. Ele é uma pessoa fantástica. Ele tem uma ótima família, então esperamos que ele esteja aqui, mas também respeitamos o fato de que se ele escolher sair, essa é a escolha dele. Ele mereceu e veremos como as coisas vão se desenrolar.”

Frank disse que a equipe teve conversas produtivas com James Harden, que é um agente livre, e seus agentes, Mike Silverman e Troy Payne.

“Achamos que James tem sido ótimo para nós”, disse Frank. “Esperamos que ele tenha tido uma ótima experiência enquanto esteve aqui e esperamos que ele decida continuar aqui. … Queremos muito que James continue sendo um Clipper e esperamos que ele decida fazer o mesmo.”

Considerando o quão restritivo o novo acordo coletivo de trabalho será para equipes que pagam impostos como os Clippers, Frank reconheceu que a organização terá que tomar decisões difíceis para tentar manter suas estrelas no mesmo cronograma.

“Este é um negócio e a realidade do novo CBA impacta equipes como nós”, disse Frank. “Quando seus melhores jogadores estão na casa dos 30 anos e você está tentando construir um elenco sustentável, isso tem impacto. Como se não houvesse CBA, com [owner] Steve Ballmer, seria carta branca. Com o novo CBA, não se trata nem de dinheiro, mas sim de como você vai construir uma escalação sustentável, manter suas ferramentas para ter flexibilidade transacional? E com isso vêm decisões muito, muito difíceis.”