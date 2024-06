Coco Gauff lidera o tênis dos EUA nas Olimpíadas de Paris depois de perder Tóquio

Coco Gauff liderará a equipe de tênis dos EUA nas Olimpíadas de Paris, três anos depois de perder os Jogos de Tóquio por causa da infecção por COVID-19.

Gauff, número 2 do ranking, será acompanhado por Jessica Pegula, Danielle Collins e Emma Navarro no individual feminino, junto com Taylor Fritz, Tommy Paul, Christopher Eubanks e Marcos Giron no individual masculino.

O tênis olímpico começa no dia 27 de julho em Roland Garros, sede do Aberto da França.

A equipe americana conta com seis atletas olímpicos estreantes, disse a Associação de Tênis dos Estados Unidos no anúncio de quinta-feira.

Gauff, de 20 anos, é campeão do Aberto dos Estados Unidos e chegou às semifinais nos dois primeiros Grand Slams do ano, o Aberto da Austrália e o Aberto da França. Ela foi finalista no saibro de Roland Garros em 2022 e também será candidata a medalhas em duplas.

Ela e Pegula venceram o Aberto da França este mês pelo primeiro título importante de duplas. Eles ganharam cinco títulos de duplas como dupla.

Gauff testou positivo para COVID-19 dias antes do início das Olimpíadas de Tóquio, adiadas pela pandemia, em julho de 2021.

Coco Gauff perdeu para Iga Swiatek nas semifinais do Aberto da França deste ano por 6-2, 6-4. Gauff alcançou o segundo lugar no ranking de simples do WTA Tour, apesar da derrota. Foto AP/Thibault Camus

Pegula voltou à ação na semana passada devido a uma lesão no pescoço em abril que a forçou a perder o Aberto da França. Ela foi quarta-de-final de simples lá em 2022.

Collins, que disse que esta será sua última temporada na turnê, conquistou dois títulos este ano em Miami e Charleston. A vice-campeã do Aberto da Austrália de 2022 também chegou à final de Estrasburgo em maio, antes de ser eliminada na segunda fase do Aberto da França, onde seu melhor resultado foram as quartas de final em 2020.

A jogadora de duplas Desirae Krawczyk fará dupla com Collins nos Jogos de Paris. Collins e Krawczyk, ambos de 30 anos, conquistaram o título de duplas no ano passado em Charleston. Krawczyk é quatro vezes campeão do Grand Slam em duplas mistas.

Navarro, em 17º lugar, o melhor da carreira, chegou à quarta rodada em Roland Garros.

Para os homens, Fritz é o americano com melhor classificação, no 12º lugar, seguido por Paul no 13º. Eubanks é o 44º e Giron o 53º.

Paul e Giron competiram nos Jogos de Tóquio.

Os EUA também estão levando Rajeev Ram, 40, para sua terceira Olimpíada. Ele fará dupla com Austin Krajicek em Paris. Fritz e Paul também unirão forças nas duplas.

Ram, que tem quatro títulos importantes de duplas, conquistou a medalha de prata em duplas mistas com Venus Williams nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016.

A USTA disse que anunciará mais tarde uma equipe de duplas mistas para Paris.