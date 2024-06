‘Coloque-o em pernas de pau’: profissionais reagem a Robert Whittaker destruindo Ikram Aliskerov no UFC Arábia Saudita

Robert Whittaker teve uma tarefa difícil no papel enfrentando o perigoso substituto de curto prazo, Ikram Aliskerov, mas “The Reaper” fez com que parecesse muito fácil.

Whittaker enfrentou Aliskerov na luta principal do card do UFC Arábia Saudita, no sábado, em Riad, e precisou de menos de dois minutos para despachar a perspectiva emergente. Whittaker estava pousando à vontade, e depois de acertar uma combinação difícil que machucou gravemente Aliskerov, Whittaker foi para a morte e finalmente acertou um soco brutal que fez Aliskerov cair na tela.

O tempo oficial da paralisação foi 1:49 da estrofe de abertura.

Whittaker está em sua primeira seqüência de vitórias dentro do octógono desde uma sequência de três vitórias consecutivas entre julho de 2020 e abril de 2021. O ex-campeão começou 2024 com uma vitória por decisão unânime sobre Paulo Costa no UFC 298, em fevereiro.

Após a vitória de sábado, Whittaker disse que está pronto para ser o lutador reserva na luta principal do UFC 305 entre o campeão Dricus du Plessis e Israel Adesanya em 17 de agosto.

Vários lutadores do UFC reagiram à vitória de Whittaker, que você pode ver abaixo.