Com Brian Ortega fora, Dan Ige entra em cena para enfrentar Diego Lopes no novo co-evento principal do UFC 303

Uma mudança muito tardia foi feita no evento co-principal do UFC 303.

Brian Ortega foi considerado clinicamente incapaz de competir na noite de sábado após lutar contra um corte de peso que forçou sua luta contra Diego Lopes a passar do peso pena para o peso leve. De acordo com a transmissão, Ortega teve febre de 103 graus e foi retirado do card.

Agora Ortega está descartado e Dan Ige o substituirá contra Lopes na nova luta anunciada antes do início do card principal do pay-per-view do UFC 303. A luta acontece no peso catch de 165 libras.

Foi uma reviravolta selvagem, com Ige aceitando a oportunidade de lutar contra Lopes no menor prazo da história do UFC, porque ele nem estava escalado para competir no UFC 303. Ige lançou um teaser no Twitter que claramente fazia alusão à luta que ele aceitou contra Lopes.

“Então você quer ser um BMF?” Ige escreveu.

Com um cartel de 3-1 nas últimas cinco lutas, Ige é uma ameaça, mesmo que esteja enfrentando a luta sem nenhum campo de treinamento ou preparação para se preparar para enfrentar uma das estrelas em ascensão mais rápida em todo o elenco do UFC. Mais recentemente, Ige nocauteou Andre Fili no primeiro round, em fevereiro. Recentemente, ele marcou uma luta contra Chepe Mariscal em julho.

Agora Ige enfrenta Lopes, que vem para a luta com três vitórias consecutivas – todas por finalização – incluindo um nocaute impressionante sobre Sodiq Yusuff no UFC 300, em abril.

Lopes x Ige entra na programação do UFC 303, com o evento principal ainda definido, com Alex Pereira defendendo seu título dos meio-pesados ​​contra Jiri Prochazka.