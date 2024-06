Com Djokovic de fora, quem conquistará o título masculino do Aberto da França?

PARIS – Pela primeira vez desde 2009, não haverá Novak Djokovic ou Rafael Nadal nas quartas de final do Aberto da França.

A jornada de Nadal este ano durou apenas uma rodada, quando o 14 vezes campeão, lutando contra uma lesão, foi derrotado por Alexander Zverev. Mas ainda havia Djokovic, o atual campeão.

Djokovic disputou duas partidas de cinco sets na terceira e quarta rodadas, mas machucou o joelho durante a vitória contra Francisco Cerundolo na segunda-feira. Na terça-feira, foi anunciado a desistência de Djokovic: ele havia sofrido uma ruptura no menisco do joelho direito.

Por muito tempo, o Aberto da França parecia predestinado a acabar nas mãos de Nadal ou de Djokovic. Mas com ambas as lendas de fora, o torneio está tão aberto como tem sido desde que Nadal começou a dominar Roland Garros em 2005. Quem vencerá? Classificamos os concorrentes.

1. Carlos Alcaraz

Desde que Carlos Alcaraz entrou em cena, parecia que ele seria o herdeiro aparente do trono de Nadal no Aberto da França. Mas seus dois primeiros Slams viriam de outro lugar: no Aberto dos Estados Unidos em 2022 e depois naquele triunfo épico sobre Djokovic em Wimbledon no ano passado, onde conquistou o título apenas em seu quarto torneio em quadra de grama.

Este ano, Alcaraz chegou às quartas de final do Aberto da Austrália, onde perdeu para Zverev, mas depois venceu em Indian Wells. No entanto, sua tacada na quadra de saibro está longe de ser simples. Ele foi forçado a desistir do Masters de Monte Carlo e do Aberto de Barcelona devido a uma lesão no antebraço. Ele então perdeu em Madrid para Andrey Rublev e retirou-se de Roma com a mesma lesão.

Aqui em Roland Garros, ele usou uma capa protetora no braço direito e disse: “Estou com um pouco de medo de acertar 100% em todos os forehands”.

Ele disse o mesmo após sua vitória direta no primeiro turno sobre JJ Wolf. Se ele atingir a potência máxima, então isso será certamente um sinal preocupante para os outros contendores – e poderá ser impossível pará-lo.

Alcaraz foi pressionado pelo qualificado holandês Jesper de Jong na segunda rodada e novamente por Sebastian Korda na terceira rodada. Mas foi na vitória conclusiva sobre Felix Auger-Aliassime no quarto round que ele pareceu estar confortável novamente.

A seguir está Stefanos Tsitsipas nas quartas de final, e Alcaraz está confiante, dizendo em quadra que tem a “chave” para vencê-lo, tendo vencido todas as cinco partidas anteriores.

“Sei que Stefanos está jogando muito bem, mas sei taticamente o que tenho que fazer na partida, o que não vou dizer, obviamente, mas sei o que tenho que fazer. [to win] o jogo”, disse Alcaraz.

2. Jannik Pecador

Depois de vencer seu primeiro Grand Slam em janeiro, Jannik Sinner era um dos favoritos para vencer em dois jogos em Paris. Mas, como muitos de seus contemporâneos, Sinner veio a Roland Garros com dúvidas sobre sua preparação física. Ele desistiu das quartas de final no Aberto de Madrid devido a uma lesão no quadril e depois também desistiu do Aberto da Itália. Ele disse à mídia antes do torneio que estava se sentindo bem e apoiou isso com uma vitória impressionante na rodada de abertura sobre Chris Eubanks.

“O quadril está bom. Estou muito feliz. Estou feliz que minha equipe e eu estávamos trabalhando muito para estar em quadra o mais rápido possível”, disse Sinner depois. “Com certeza o formato geral ainda não está 100%, então tentamos construir todos os dias”.

Ele teve que enfrentar uma multidão partidária em sua partida de segunda rodada contra Richard Gasquet, mas superou isso em dois sets. Depois disso, o experiente Gasquet elogiou Sinner.

“Além de Djokovic, ele acerta um backhand forte, um forehand forte”, disse Gasquet. “Ele também tem um bom saque. Então, com o Alcaraz, eles serão o número 1 e o número 2, eu acho, por alguns anos, porque ambos são jogadores muito bons. Ele joga muito, muito bem. Seu timing é extraordinário. Ele é um grande jogador.”

Sinner reforçou a vitória sobre Gasquet com um triunfo confortável sobre Pavel Kotov na terceira rodada. “Em termos de tênis, me senti muito bem hoje em quadra”, disse Sinner após a partida. “Fisicamente, sinto que ainda preciso melhorar algumas coisas.”

Embora tenha perdido o primeiro set na quarta rodada contra Corentin Moutet, ele navegou bem naquela eliminatória complicada.

Sinner estava em quadra quando a desistência de Djokovic foi anunciada, no último terço de sua vitória nas quartas de final sobre Grigor Dimitrov. A retirada de Djokovic significa que Sinner será coroado o número 1 do mundo na segunda-feira. Sinner, que venceu o Aberto da Austrália, faz história no processo, tornando-se o primeiro italiano a alcançar tal feito.

3. Casper Ruud

O especialista em quadra de saibro chegou às duas últimas finais do Aberto da França. Em 2022, ele teve a infelicidade de encontrar um Nadal ressurgente, enquanto no ano passado foi Djokovic quem o derrubou.

Após a derrota para Djokovic, Ruud expôs suas aspirações. “Espero poder aproveitar isso e um dia tentarei obviamente almejar um título de Slam”, disse ele. “Está perto, mas perto, mas sem charuto, então vou continuar trabalhando e tentar conseguir um dia.”

Ele não achou a vida fácil em Roland Garros. Ele passou com facilidade no primeiro round em dois sets contra Felipe Meligeni Alves, depois precisou de cinco sets para ultrapassar Alejandro Davidovich Fokina.

Tomas Martin Etcheverry pressionou-o no terceiro round, com Ruud passando por 6-4, 1-6, 6-2, 6-2. E Taylor Fritz foi um teste difícil na quarta rodada – o americano renomeou-se como “Claylor” por causa de seu novo amor pelo saibro. Ruud teve um segundo set duvidoso, mas passou em quatro, ultrapassando Fritz para enfatizar ainda mais suas credenciais de título. E agora ele tem mais alguns dias de descanso, avançando automaticamente para a semifinal de sexta-feira devido à desistência de Djokovic.

O melhor do resto

Alexandre Zverev tem memórias confusas no Aberto da França. Há dois anos, ele enfrentou Nadal nas semifinais de 2022, mas escorregou desajeitadamente e rompeu os ligamentos do tornozelo. Na última vez, ele chegou à semifinal pelo terceiro ano consecutivo, apenas para perder em dois sets para Ruud.

Mas este ano ele chegou a Roland Garros como um dos favoritos após vencer o Aberto da Itália. Ele derrotou Nadal em dois sets no primeiro round e depois sobreviveu a um grande susto para ultrapassar Tallon Griekspoor no tiebreak do quinto set no terceiro round. Na segunda-feira, na quarta rodada, Zverev precisou novamente de cinco sets para ultrapassar Holger Rune. Rune o levou ao limite, mas a experiência de Zverev o ajudou.

Enquanto joga em Paris, Zverev continua sendo o foco das acusações de violência doméstica na Alemanha. Seu julgamento, no qual ele não precisa estar presente, começou em 31 de maio em Berlim.

Alex de Minaur se destacou contra Daniil Medvedev na partida da quarta rodada. O australiano nunca chegou a esta fase do torneio antes, mas a variedade do seu jogo contra Medvedev foi impressionante, assim como a sua velocidade até à rede. Poucos segundos depois de vencer a partida, ele gritava para a multidão na quadra Suzanne Lenglen: “Eu amo o saibro. Adoro aqui. Não me canso.”

Ele irá para as quartas de final tranquilamente confiante em chegar à semifinal.

Stefanos Tsitsipas teria sido o principal candidato ao título se não fosse pelo facto de ter Alcaraz no seu caminho. Tsitsipas está amando a vida em Roland Garros, jogando nas duplas masculinas com seu irmão, Petros.

Mas ele manteve a intensidade nas simples, passando pelos três primeiros rounds perdendo apenas um set, e depois precisando de quatro para ultrapassar Matteo Arnaldi, após perder o set inicial.