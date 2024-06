Comandantes pagarão US$ 1,3 milhão para resolver investigação de depósito de ingressos de temporada na Virgínia

Os Washington Commanders chegaram a um acordo de US$ 1,3 milhão com o procurador-geral da Virgínia como resultado de uma investigação de dois anos sobre como a franquia lidou com a devolução de depósitos de ingressos de temporada.

O procurador-geral Jason Miyares disse em um comunicado que o acordo exige que a organização pague mais de US$ 600 mil em depósitos, além de outros US$ 700 mil em multas e “custos de investigação”.

O gabinete de Miyares começou a investigar Washington em 25 de abril de 2022, depois que informações foram transmitidas durante uma investigação do Congresso sobre possíveis impropriedades financeiras cobradas por um ex-funcionário, que incluíam como a equipe lidou com a devolução dos depósitos dos ingressos de temporada.

Os eventos ocorreram quando Dan Snyder era dono da franquia; ele vendeu a equipe em julho passado para um grupo liderado por Josh Harris. Uma fonte da equipe disse que eles entregaram documentos comerciais, financeiros e contábeis ao procurador-geral e atualizaram o escritório com as conclusões de sua própria investigação interna.

“Estou satisfeito por termos conseguido chegar a um acordo justo e razoável com os comandantes de Washington que exige a restituição de depósitos de segurança retidos ilegalmente aos consumidores”, disse Miyares num comunicado. “Nossa investigação descobriu que a propriedade anterior dos Comandantes reteve ilegalmente os depósitos de segurança durante anos depois que deveriam ter sido devolvidos aos consumidores. Agradeço à propriedade atual da equipe por cooperar com esta investigação e por trabalhar para corrigir os danos ao consumidor que identificamos.”

Um porta-voz da equipe disse: “Estamos satisfeitos que este acordo tenha sido alcançado, resolvendo problemas que ocorreram sob propriedade anterior”.

De acordo com um comunicado, a investigação concluiu que Washington “reteve ilegalmente somas significativas de depósitos de segurança, muitas vezes impondo condições adicionais aos consumidores que procuram reembolso”. Também descobriu que em 2014 a equipe enviou aproximadamente 650 cartas padronizadas a ex-titulares de ingressos de temporada que tinham depósitos de segurança não reembolsados. Mas, de acordo com o relatório, Washington não conseguiu “remeter um único depósito de segurança não reclamado a um escritório estatal de propriedades não reclamadas, incluindo ao Departamento do Tesouro da Virgínia, até pelo menos 2023”.

Os Comandantes devem tentar reembolsar todos os depósitos de segurança restantes em contas inativas ou remetê-los aos departamentos estaduais de propriedades não reclamadas, de acordo com a lei estadual. Os Comandantes devem reembolsar os depósitos de segurança arquivados no prazo de 30 dias a partir do vencimento do contrato. Os Comandantes devem pagar à Commonwealth US$ 600.000 em penalidades civis e outros US$ 100.000 ao gabinete do procurador-geral por honorários advocatícios e custos associados à investigação.