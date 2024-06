Como a contratação de Dan Hurley da UConn poderia impactar o Los Angeles Lakers, LeBron James e Bronny

Um mês depois de demitir Darvin Ham, o Lakers está se concentrando em seu próximo técnico. Fontes disseram a Adrian Wojnarowski da ESPN que Los Angeles está preparando uma oferta enorme de contrato de longo prazo para afastar o bicampeão da NCAA Dan Hurley da Universidade de Connecticut. O que uma contratação tão monumental significaria para o Lakers – e para o futuro do astro LeBron James, que pode se tornar um agente livre neste verão? Nossos especialistas em basquete universitário e da NBA detalham o que sabemos e o que pode acontecer nos próximos dias e semanas.

Por que o Lakers está mirando em Hurley, um treinador sem experiência na NBA?

É uma opção audaciosa e criativa que reflete onde está o basquete universitário na era NIL, onde está a NBA com seu novo acordo coletivo de trabalho e onde está o Lakers depois de mudar de treinadores na última década (eles não tiveram um treinador há mais tempo). mais de três temporadas desde Phil Jackson). Não existe uma escolha perfeita, mas esta representaria uma opção de alto risco/alta recompensa com um treinador com talento inquestionável.

Os outros candidatos, um dos quais ainda pode conseguir o emprego, já que Hurley não está fechado, representam algumas dessas qualidades. JJ Redick mostrou grande inovação e profundidade em X e Os e tem credibilidade junto aos jogadores. James Borrego tem mais experiência e provou ser eficaz neste nível. Sam Cassell é querido como assistente, tem vínculos com estrelas e tem currículo de campeonato. O perfil de Hurley é diferente, mas sua estrela nunca foi tão alta.

–Brian Windhorst

O que Hurley traria para o Lakers? Como seu estilo de treinador se traduziria na NBA?

Nos últimos anos, Hurley se estabeleceu como um dos treinadores de elite no desenvolvimento de jogadores e mentes táticas no basquete universitário. Depois de seu primeiro campeonato nacional com a UConn, ele teve dois jogadores selecionados no draft de 2023 da NBA – incluindo o escolhido da loteria Jordan Hawkins, que viu uma melhora dramática do primeiro ao segundo ano sob o comando de Hurley. Este ano, ele teve cinco jogadores convidados para o draft combinado da NBA e poderia ter os dois primeiros jogadores universitários escolhidos em Donovan Clingan e Stephon Castle – nenhum dos quais estava nesta posição quando chegaram a Storrs.

Do ponto de vista tático, ele desenvolveu sem dúvida o melhor ataque do basquete universitário, baseado no movimento fora da bola e no arremesso de 3 pontos. É uma mudança radical em relação aos seus ataques em Rhode Island e aos seus primeiros dias na UConn, e representa uma capacidade de adaptar seus Xs e Os ao jogo moderno. Os princípios ofensivos que ele utilizou também se traduzem bem na NBA.

A maior questão sobre o estilo de treinador de Hurley vem do ponto de vista emocional. Ele é famoso por seu histrionismo em relação aos árbitros – e às vezes às multidões adversárias – e seus treinos são incrivelmente barulhentos, intensos e repletos de palavras bem escolhidas. A intensidade de Hurley se traduziu em muito sucesso no ensino médio e universitário e seria difícil mudar completamente aos 51 anos, mas ele pode ter que voltar atrás para a NBA.

-Jeff Borzello

O que uma contratação de Hurley significaria para LeBron James?

Para começar, significaria seu quarto treinador em sete anos no Lakers, depois de jogar por cinco treinadores diferentes nos primeiros 15 anos na liga. E isso significaria que seu segundo treinador consecutivo, depois de Darvin Ham, o treinaria sem nenhuma experiência como treinador principal da NBA em seu currículo.

James já endossou a perspicácia de Hurley, postando no X – ironicamente sob um vídeo de Redick entrevistando Hurley – que o técnico de Connecticut é “tão MUITO BOM” e “super criativo” com seus esquemas ofensivos. Combinar inteligência com a mente de James no basquete sempre foi a chave para uma boa parceria e é algo que James valoriza tanto, se não mais, quanto as habilidades organizacionais e o comportamento de um treinador.

É claro que a ideia de que o comportamento impetuoso de Hurley se traduza de uma temporada universitária de 40 jogos treinando adolescentes para uma lista de 82 jogos da NBA, responsabilizando um superastro como James, permanece um ponto de interrogação. No entanto, fontes próximas a James disseram à ESPN no passado que, embora nem sempre pareça assim, James gosta de ser treinado com afinco e responde bem a uma tarefa no chão – mesmo quando se aproxima dos 40 anos.

-Dave McMenamin

O que o Lakers poderia fazer nesta entressafra para melhorar o elenco de Hurley (ou outro treinador)?

A escalação que o Lakers tem agora, enquanto Hurley está sendo entrevistado para o cargo, pode ser muito diferente daquela que ele treinaria em outubro.

O All-Star Anthony Davis está sob contrato e todos os sinais apontam para o retorno de James (ele tem até 29 de junho para exercer sua opção de jogador de US$ 51,4 milhões). Mas há dúvidas sobre o resto do elenco além dos dois jogadores da franquia, começando com a opção de jogador de US$ 18,9 milhões de D’Angelo Russell.

Se Russell optar por assinar seu contrato para a próxima temporada, Los Angeles não será apenas um time fiscal de luxo mais uma vez, mas ultrapassará o primeiro avental. Se o Lakers recontratar o agente livre restrito Max Christie, eles entrariam no segundo avental restritivo. Uma equipe do primeiro pátio não pode receber de volta mais dinheiro em uma negociação, enquanto uma equipe do segundo pátio não pode agregar contratos ou enviar dinheiro em uma negociação e não tem acesso à exceção de nível médio do contribuinte de US$ 5,1 milhões.

Um cenário em que Russell não retorne abre mais flexibilidade, incluindo acesso à exceção de nível médio de US$ 12,9 milhões e mais espaço de manobra para adquirir um jogador em uma negociação. No entanto, isso também deixaria o Lakers com uma vaga como armador.

O Lakers também precisará avaliar se a busca por uma terceira estrela para colocar ao lado de James e Davis é a melhor direção sob o novo CBA. O Lakers tem três escolhas de primeira rodada (2024, 2029 e 2031) para negociar, mas um uso mais prudente delas seria copiar como o Dallas Mavericks utilizou seus ativos de draft. Em três negociações distintas, os Mavericks adquiriram Kyrie Irving, PJ Washington e Daniel Gafford, todos contribuidores importantes para sua equipe nas finais da NBA. O custo? Três escolhas de primeira rodada.

-Bobby Marks

Como a contratação de Hurley afetaria a probabilidade de o Lakers contratar Bronny James?

Obviamente, é muito cedo para prever quanta influência Hurley poderá ter sobre a abordagem do Lakers ao draft, com a diretoria de Los Angeles no meio dos preparativos, independentemente desta contratação.

Se o Lakers tem como alvo Bronny James, um jogador projetado para o segundo turno, pode não ser uma decisão de Hurley, e não acho que haja uma implicação direta de uma forma ou de outra em sua estratégia imediata em cultivar as margens de seu elenco. O Lakers provavelmente terá como alvo um novato mais pronto para a NBA com a 17ª escolha se mantiver a posição, deixando a porta aberta para que eles tenham uma perspectiva de longo prazo na segunda rodada, na 55ª posição.

Mais importante ainda, um grande impulso por trás do Lakers ter como alvo Hurley com uma oferta significativa de longo prazo é seu forte histórico de desenvolvimento de jogadores, algo que tem valor para a organização não apenas no momento, mas também enquanto se prepara para a eventualidade de uma posição. -LeBron futuro.

Durante essa disputa consecutiva pelo título, Hurley e sua equipe da UConn fizeram um excelente trabalho ao identificar talentos subvalorizados na trilha de recrutamento e desenvolvê-los em perspectivas da NBA. Cligan e Castle sairão do quadro de recrutamento no início de algumas semanas. Outros, como Cam Spencer e Alex Karaban (que voltou para a UConn) se beneficiaram fortemente com o programa. Conclui-se que se o Lakers decidir escolher Bronny James, a contratação de Hurley poderá aumentar suas chances de se tornar um jogador que permanecerá na liga por muito tempo.

-Jeremy Woo