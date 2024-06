Você acha que o ponteiro do mouse está muito rápido ou muito lento? Se você deseja alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11, este guia é para você.

A sensibilidade do mouse pode ter um impacto direto na experiência do usuário, especialmente se tarefas específicas, como navegação intensiva, jogos, apresentação ou redação de relatórios, forem mais sensíveis aos requisitos. Bem, geralmente quando há problemas de sensibilidade do mouse no Windows 10. Isso acontece. Felizmente, você pode ajustar ou alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11 de acordo com sua preferência de várias maneiras.

Como alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode alterar e ajustar a sensibilidade do mouse no Windows 11. Para modificar a sensibilidade do mouse no Windows 11, siga os métodos descritos neste artigo.

Altere a sensibilidade do mouse no Windows 11 usando configurações

Você tem a opção de alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11 usando as configurações. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Configurações do seu PC. Você pode fazer isso pesquisando por Configurações no menu Iniciar e depois abri-lo. Você pode pressionar o Windows + eu combinação de teclas no teclado para abrir as configurações do seu PC.

Por padrão, você será movido para o Sistema guia no Configurações. Clique no Bluetooth e dispositivos guia na barra lateral esquerda nas configurações.

Role para baixo para encontrar o rato opção no Bluetooth e dispositivos seção. Clique no rato opção.

Aqui você encontrará o velocidade do ponteiro do mouse opção. Deslize o controle deslizante para alterar a velocidade. Deslize para a direita para aumentar a velocidade ou deslize para a esquerda para diminuir a velocidade.

Você pode alterar o botão principal do mouse, o número de linhas a serem roladas por vez, o tamanho e a cor dos ícones do ponteiro e muito mais a partir daqui.

Quando terminar de alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11, feche a janela de configurações e pronto.

Altere a sensibilidade do mouse usando o painel de controle

Já discutimos como você pode alterar a sensibilidade do mouse no Windows 11 usando Configurações. Você tem a opção de alterar a sensibilidade do mouse usando o Painel de Controle. Siga as etapas abaixo para alterar a sensibilidade do mouse usando o Painel de Controle.

Você também pode alterar o DPI do mouse no Windows.

● Clique no menu iniciar e procure o painel de controle e abra-o.

● Agora no painel de controle, clique no botão hardware e som seção.

● Agora sob o dispositivos e Impressoras seção no hardware e som, clique no rato.

● Isso abrirá a janela de propriedades do mouse.

● Por padrão, você estará no botões aba. Clique no opções de ponteiro guia para abri-lo.

● Aqui você encontrará a opção de velocidade do ponteiro. Você pode arrastar o controle deslizante para aumentar ou diminuir a velocidade.

● Você pode fazer outros ajustes aqui. Você pode ativar trilhas de ponteiro, desligar o ponteiro enquanto digita e até mesmo ativar a tecla Ctrl para mostrar a localização do ponteiro.

● Quando terminar, clique em Aplicar e feche as janelas de propriedades do mouse.

Dessa forma, você pode alterar a sensibilidade do mouse usando o Painel de Controle.

Usando as propriedades do mouse, você pode ajustar completamente as configurações do mouse. Você pode alternar os botões primário e secundário aqui, alterar a velocidade do clique duplo, alterar o estilo do ponteiro, alterar a rolagem horizontal e vertical e muito mais.

Use seu aplicativo de configuração de mouse

Muitos mouses de última geração vêm com um programa de configuração que permite alterar a velocidade do ponteiro e muito mais. Se você estiver usando qualquer mouse de última geração, como a série Logitech MX Master, poderá personalizar os botões do aplicativo. Isto é aplicável à maioria dos mouses disponíveis.

Se você estiver usando uma marca de laptop, certamente haverá um aplicativo de configuração disponível. Este aplicativo virá pré-carregado em seu laptop e você poderá usá-lo para definir a sensibilidade do mouse no Windows 11.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Palavras Finais

É assim que você pode alterar e ajustar a sensibilidade do mouse no Windows 11. Você não precisa usar nenhum aplicativo de terceiros para alterar a sensibilidade do mouse e configurá-lo conforme sua escolha. Você pode fazer isso nas configurações do seu PC ou usando o painel de controle.