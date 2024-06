Como as equipes da NWSL estão elevando a experiência de jogo para os fãs

KANSAS CITY, Missouri – Marissa Gencarelli está trabalhando arduamente em algumas pequenas grelhas dentro do que parece ser um contêiner de transporte no saguão do Estádio CPKC. É o dia da inauguração do primeiro estádio construído especificamente para um time da NWSL, e Gencarelli está se preparando para a multidão de torcedores que se aproxima para pedir tacos e nachos.

No entanto, esta não é a tarifa padrão do estádio – nem pense em espremer molho de queijo artificial de um dispensador para esses nachos.

Gencarelli, junto com seu marido, Mark, são co-proprietários da Yoli Tortilleria, que em 2023 ganhou a primeira distinção de padaria de destaque do prestigiado James Beard Awards. Yoli é um dos 11 restaurantes locais de Kansas City com presença em dias de jogos no CPKC Stadium, que é a casa do Kansas City Current. As opções de comida do estádio variam do Joe’s Bar-B-Que, um famoso alimento básico da região, até tigelas de açaí e comida tailandesa sem glúten.

“Especialmente para os fãs que não são necessariamente de Kansas City, mas aqueles que vêm de fora, eles podem ver o quão rica e diversificada Kansas City é”, disse Gencarelli à ESPN de seu escritório no prédio industrial de Yoli, nos arredores do centro da cidade. “Acho que sempre somos pintados apenas como churrasco, mas na nossa culinária [scene] somos muito mais.”

Waldo Thai no CPKC Stadium serve Phad Thai Tofu, Phad Thai Shrimp e Lemongrass Pork. Jeff Kassouf/ESPN

O CPKC Stadium é uma exceção como o único estádio da NWSL construído especificamente, mas a abordagem do Current para uma experiência elevada de alimentação e torcedores faz parte de uma tendência mais ampla na liga – e em todos os esportes. As concessões estão evoluindo dos cardápios básicos dos estádios, de cachorro-quente e frango frito, e torcedores com paladares mais refinados agora têm muitas opções.

Melhorar as experiências nos estádios é uma das maiores prioridades da liderança da NWSL no momento. A comissária da NWSL, Jessica Berman, citou explicitamente instalações fortes como um fator determinante no processo de licitação de expansão em andamento em uma conversa recente com a ESPN.

Ela enfatizou repetidamente a necessidade das equipes atuais da liga encontrarem soluções que as coloquem no controle de suas experiências de jogo. Na semana passada, o Chicago Red Stars expressou seu descontentamento porque um festival de música recém-adicionado em seu estádio os fez lutar por uma solução para um jogo em casa sobreposto que está programado para ir ao ar na TV nacional.

Construir um novo estádio é a solução mais drástica e cara. Por enquanto, as equipes da NWSL têm feito esforços para melhorar a experiência do dia de jogo de diferentes maneiras. Oferecer opções de comida exclusivas está entre os frutos mais fáceis de alcançar, mas as equipes estão sendo criativas.

O Orlando Pride, que divide o INTER&Co Stadium com o Orlando City da MLS, lançou uma iniciativa semelhante à de Kansas City em 2023 chamada “Orlando Made”. O conceito trouxe vendedores de alimentos locais e conhecidos ao estádio para oferecer opções familiares e elevadas aos torcedores nos dias de jogo. “Orlando Made” acaba de ganhar um prêmio local como melhor categoria de hotelaria e gastronomia.

A frequência de Orlando tem sido historicamente relativamente baixa e, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a frequência paga aumentou 64% este ano, de acordo com um porta-voz do Pride. Ter melhores opções de alimentação pode não atrair um torcedor que de outra forma não se importa com futebol para comparecer ao estádio, mas a experiência do torcedor também é uma parte importante da retenção de torcedores.

No dia da inauguração no CPKC Stadium, Eric Kennedy, de 49 anos, vestia a nova camisa secundária branca e azul-petróleo do Current enquanto admirava a carne de porco e o pozole que acabou de comprar no Room 39, um restaurante do campo à mesa que ele frequenta Kansas City. Ele não tinha certeza de como fariam o conceito funcionar no estádio, mas a paleta de porco assada com chili ancho com pozole de milho e chimichurri estava certa.

“Eu amo o estádio”, disse Kennedy à ESPN. “Se eles oferecem comidas boas e exclusivas em um lugar, vou experimentá-los. Já estive em lugares com propostas de frango muito encharcadas e pensei, ‘Não sei’. Não vou repetir isso. Mas se eles fizerem coisas de qualidade, pagarei um pouco mais pela qualidade.”

No canto oposto do estádio, Kate Martorana, de 18 anos, estava na fila com o pai para comprar sua segunda tigela de açaí antes do início do jogo. Ruby Jean’s Juicery oferece tigelas e sucos prensados ​​a frio com maior probabilidade de serem encontrados em um mercado local de alimentos naturais do que em um estádio esportivo.

A poucos passos de distância, Gencarelli estava ocupado preparando tacos de barbacoa e uma alternativa vegana junto com batatas fritas caseiras feitas com milho vermelho e branco tradicional para combinar com as cores do time. (Um chip verde-azulado que combinasse com a cor dominante do Current teria sido um desafio, ela brincou.)

Yoli usa receitas e abordagens simples e tradicionais mexicanas – as raízes da Gencarelli estão em Sonora – e obtém tudo localmente. Ao redor das correias transportadoras do centro de produção da empresa estão sacos de milho de diferentes cores, provenientes principalmente de Kansas, Missouri e Illinois.

Kansas City esgotou todos os jogos até agora no CPKC Stadium, onde a capacidade oficial é de 11.500 pessoas. The Current é a história de sucesso fora de campo da NWSL em 2024 (eles também estão invictos há 13 jogos) e abriram os olhos dos grupos proprietários de outros times para os benefícios tangíveis e em camadas de possuir um estádio.

“Existem, em geral, muitas outras oportunidades para gerar receitas, mas para impulsionar o fandom e a marca a longo prazo de uma forma que isso simplesmente não é possível se você estiver alugando as instalações de outra pessoa”, disse o atual coproprietário. Angie Long disse em março.

No CPKC Stadium, Yoli serve seus Tacos de Barbacoa, que eles descrevem como tortilhas de farinha Yoli Sonoran, carne barbacoa, molho, cebola e coentro. Jeff Kassouf/ESPN

A maioria dos times da NWSL não tem esse luxo, então eles melhoraram a experiência dos fãs de outras maneiras.

NJ/NY Gotham FC é o segundo inquilino da Red Bull Arena em Harrison, Nova Jersey, o que impõe certos limites ao quanto o estádio do time realmente parece um lar. Ainda assim, os atuais campeões da NWSL encontraram maneiras de melhorar a experiência dos fãs fora do jogo.

Carolyn Tisch Blodgett, principal proprietária operacional de Gotham, detalhou em uma entrevista recente à ESPN como o time criou um festival de torcedores fora do estádio nos dias de jogo. As melhorias vão desde música e food trucks até pinturas faciais. É tudo um passo em direção à criação de uma comunidade e afinidade com a equipe que não existiu historicamente – pelo menos não em grande volume.

“Há um ano, estávamos vencendo o campeonato e, sem dúvida, tivemos o melhor produto em campo durante 90 minutos – e isso é essencial”, disse Tisch Blodgett. “Todo grande produto, história de marketing, começa com o melhor produto. Tínhamos isso – ganhamos o campeonato. O que não tínhamos era a experiência de três horas em torno disso que o tornou um evento realmente especial para ir e que você gostaria de aparecer repetidamente.

Gotham ficou na metade inferior do público da NWSL no ano passado, com cerca de 6.300 torcedores por jogo. Houve sinais de crescimento este ano, incluindo uma multidão anunciada de 11.662 pessoas para o último jogo da equipe em casa, contra o Angel City FC, de Los Angeles.

Tisch Blodgett disse que Gotham pegou ideias emprestadas de Angel City, que tem uma das melhores experiências de jogo da NWSL ao lado de Kansas City.

Angel City’s é exclusivamente Los Angeles, com toda a pompa, circunstância e celebridade que se esperaria para tornar um jogo de futebol mais parecido com uma noite inteira de entretenimento. Eles podem conseguir isso graças à sensação moderna e sofisticada do BMO Stadium, mas mesmo Angel City enfrenta desafios significativos com a personalização do estádio como locatário. (A abertura da temporada da equipe em março foi remarcada em curto prazo devido a um conflito de agendamento.)

Há outras atualizações mais sutis sendo feitas nos estádios e nas experiências dos torcedores em toda a liga. As recentes melhorias no estádio de Orlando, incluindo wi-fi atualizado e a tecnologia Just Walk Out da Amazon para compras no varejo. Gotham também reformulou sua tecnologia para vendas de mercadorias em jogos.

Da alimentação à tecnologia – e, claro, ao futebol – a nova vaga de proprietários da NWSL compreende inerentemente a posição da liga como um produto de entretenimento que precisa de atrair mais pessoas.

“Temos essa experiência na NFL”, disse Mark Wilf, proprietário e presidente do Orlando Pride e do Orlando City SC à ESPN. “Sabemos que tipo de coisas os fãs querem, gostam e vivenciam, então estamos começando a fazer isso acontecer em Orlando e acho que os fãs estão começando a reconhecer isso”.